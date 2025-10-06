Clap de fin pour la 8ᵉ édition de l’Aerospace Meetings Casablanca

La 8ᵉ édition de l’Aerospace Meetings Casablanca s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre 2025 au Midparc – Nouaceur, à Casablanca.

Cet événement d’envergure dédié à l’industrie aérospatiale a réuni plus de 300 entreprises issues de 22 pays et a accueilli plus de 1000 participants.

Organisé par le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et Advanced Business Events (ABE), cette édition a également bénéficié du soutien de l’Aerospace Moroccan Cluster (AMC), de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA Casablanca) et de l’Institut Spécialisé d’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA).

Le programme de cette édition s’est révélé particulièrement riche, mêlant sur trois jours des rendez-vous d’affaires ciblés, des conférences de haut niveau et des ateliers thématiques.

Véritable carrefour d’échanges, de coopération et d’innovation, l’Aerospace Meetings Casablanca constitue une plateforme stratégique pour les principaux acteurs du secteur, favorisant les opportunités de partenariat, le développement industriel ainsi que le rayonnement du savoir-faire aérospatial, tant au niveau national qu’international.

Un Rendez-vous Stratégique pour l’Industrie Aéronautique et Spatiale

Depuis sa première édition en 2011, l’Aerospace Meetings Casablanca s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et experts des industries aéronautiques et spatiales à l’échelle mondiale. Positionné comme une convention d’affaires internationale, l’événement a pour vocation de réunir l’ensemble des maillons de la supply chain — donneurs

d’ordre, équipementiers, fournisseurs et prestataires de services.

Cette édition a réuni plus de 300 entreprises issues de 22 pays d’Europe, d’Amérique du Nord,

d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Parmi les participants figuraient de grands noms du secteur, tant nationaux qu’internationaux, tels qu’Airbus, Boeing, RTX Pratt & Whitney, Safran, Thales, Lockheed Martin, et bien d’autres. Au total, plus de 4 500 rendez-vous B2B ont eu lieu durant l’événement.

Des Conférences et Ateliers de Haut Niveau

La conférence inaugurale de l’Aerospace Meetings Casablanca a été marquée par la présence de personnalités de premier plan, illustrant l’engagement des instances marocaines en faveur du développement de la filière aéronautique.

Elle a réuni les intervenants suivants :

• M. Ryad Mezzour, Ministre de l ’Industrie et du Commerce

• M. Jalal Benhayoun, Gouverneur de la Province de Nouaceur

• M. Ali Seddiki, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des

Investissements et des Exportations (AMDIE)

• M. Hamid Benbrahim El-Andaloussi, Président du Midparc

• M. Adil Jalali, Président du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS)

• M. Said Benhajjou, Président de l’Aerospace Moroccan Cluster (AMC)

Par ailleurs, le programme des conférences organisées tout au long de l’événement a abordé des sujets stratégiques au cœur des enjeux actuels du secteur, tels que :

• L’excellence opérationnelle dans l’industrie aéronautique.

• Les enjeux et leviers du financement et de la consolidation de la chaîne d’approvisionnement.

• Le développement du capital humain : former, adapter et innover face aux besoins de l’industrie.

• L’intelligence artificielle et l’innovation technologique: leviers de transformation pour l’aéronautique et la chaîne d’approvisionnement.

Le Maroc : Un Acteur Clé de l’Industrie Aéronautique Mondiale

Le Maroc continue de renforcer sa position en tant que hub aéronautique stratégique, tant sur le plan régional qu’international. En 2024, le secteur a réalisé des exportations record de 26,45 milliards de dirhams, marquant une hausse de 15% par rapport à l’année précédente.

Le pays compte désormais près de 150 entreprises opérant dans les industries aéronautiques et spatiales, contre une dizaine il y a 20 ans. Le chiffre d’affaires a été multiplié par 35, passant de 700 millions de dirhams à plus de 23 milliards de dirhams.

Le secteur emploie aujourd’hui plus de 23 000 personnes, avec un taux d’intégration locale de 42% et une forte employabilité féminine, représentant plus de 40% de la main-d’œuvre.

Le Royaume, destination à fort potentiel de croissance, s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux métiers, intègre des technologies innovantes à forte valeur ajoutée et confirme ainsi son positionnement stratégique sur la carte mondiale de la construction aéronautique.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site officiel : www.casablanca.bciaerospace.com