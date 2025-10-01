La jeunesse des partis de la majorité réagissent aux revendications de la Gen Z

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération nationale de la jeunesse RNistes, l’Organisation de la jeunesse du Parti authenticité et modernité et l’Organisation de la Jeunesse de l’Istiqlal ont tenu, mercredi à Rabat, une réunion consacrée à l’examen de la dynamique exprimée récemment par les jeunes et des revendications sociales qui en découlent.

Lors de cette réunion, les trois groupes ont établi un programme de coordination pour l’élaboration d’initiatives ayant pour objet de communiquer et d’interagir avec cette dynamique exprimée par les jeunes, de sorte que cette coordination se poursuivre durant la prochaine étape.

De même, les jeunesses des partis de la majorité ont appelé à une ouverture sur les groupes des jeunes des autres partis, loin de toute appartenance politique ou calculs électoraux, dans l’intérêt supérieur de la nation.

S.L.