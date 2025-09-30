Le secteur de la Santé au menu du Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, avant de se pencher sur trois projets de décrets.

Le premier projet de décret porte sur les compétences et l’organisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le deuxième fixe les indemnités de stage octroyées aux étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire alors que le troisième modifie le Décret Royal portant statut des internes des hôpitaux de la santé publique, ajoute le communiqué.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.

Par la suite, le gouvernement tiendra une réunion consacrée à l’examen de certaines propositions de lois, conclut-on.

S.L