Cegelec : l’expertise marocaine en transport d’énergie s’exporte dans les pays du Golfe

Un nouveau contrat de deux milliards de dirhams vient d’être remporté par Cegelec pour la réalisation de 3 postes 400kv en Arabie saoudite et aux Emirates arabes unis.

Cegelec a réalisé et mis en service le poste 400 kV ALWAFRAH au Koweït pour un montant de 900 millions de dirham, l’un des plus grands et stratégiques postes électriques de la région du Golfe, assurant l’interconnexion entre l’Arabie Saoudite, le Koweït et l’Irak et renforçant la stabilité du réseau énergétique dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Le poste ALWAFRAH construit sur une surface de 5 hectares, comprend l’installation d’équipements de technologie GIS (Gas Insulated Switchgear) avec 3,2 km de jeux de barres 400 kV isolées au gaz, dix départs 400 kV en lignes aériennes, ainsi que quatre réactances de compensation de 125 MVAR. Il verra transiter une puissance de 3500 MW.

Attribué par la Gulf Cooperation Council Interconnection Authority (GCCIA), l’autorité intergouvernementale responsable de l’interconnexion des réseaux électriques des pays du CCG, incluant l’Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman, le poste AL WAFRAH illustre la confiance des acteurs régionaux dans l’ingénierie et le savoir-faire marocains et confirme la capacité de Cegelec à mener à bien des projets internationaux d’envergure.

« Fort de son expérience et du savoir-faire acquis par ses équipes à travers la réalisation clé en main de plusieurs projets structurants de transport d’énergie pour le compte de l’opérateur national ONEE et d’autres opérateurs en Afrique subsaharienne (Bénin, Côte d’ivoire, Guinée , Sénégal), Cegelec a capitalisé depuis ces trois dernières décennies sur le facteur humain par le recrutement, la formation et la responsabilisation de plusieurs centaines d’ingénieurs et de techniciens pour accompagner le fort développement national et adresser les grands projets de transports d’énergie à l’international et à forte valeur ajoutée technique.» explique M. Abdellah SABRI, Administrateur Directeur Général de Cegelec Maroc.

Après cette réussite emblématique au Koweït, Cegelec vient de remporter la réalisation de deux extensions de postes 400 kV stratégiques en Arabie saoudite et un poste 400 kV aux Émirats arabes unis, pour un montant total d’environ deux milliards de dirhams, renforçant ainsi sa position de partenaire de confiance pour les infrastructures énergétiques dans la région du Golfe.