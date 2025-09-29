British Education Group : un avenir tourné vers l’innovation

En un quart de siècle de présence au Maroc, British Education Group a façonné un modèle éducatif singulier, pensé comme un continuum allant de l’apprentissage précoce de l’anglais à des diplômes universitaires britanniques reconnus à l’international. Cette trajectoire, jalonnée de partenariats stratégiques avec des institutions de renom, illustre la volonté d’offrir aux étudiants marocains une formation alignée sur les standards mondiaux tout en restant ancrée localement. À l’heure où l’équivalence des diplômes britanniques ouvre de nouvelles perspectives, le groupe entend renforcer son rôle de catalyseur d’opportunités dans des secteurs en pleine mutation, du digital aux énergies renouvelables.

Vingt-cinq ans après son implantation au Maroc, British Education Group (BEG) revendique un rôle de pionnier dans l’introduction d’une éducation britannique authentique dans le Royaume. Le groupe se félicite d’un parcours marqué par plusieurs étapes structurantes, l’ouverture de la British Academy of Schooling in Marrakech (BASM) pour les bases scolaires, la création du British Language Center (BLC) pour l’apprentissage de l’anglais, puis le lancement de SIST en tant que premier et unique associate college de la Cardiff Metropolitan University au Maroc. Plus récemment, un partenariat exclusif avec Coventry University, via l’IIEM, est venu consolider cette trajectoire, créant une véritable passerelle académique entre le Maroc et le monde anglophone.

Une passerelle vers l’international

À l’origine, l’ambition était claire : permettre aux étudiants marocains d’accéder à la qualité académique britannique sans avoir à quitter leur pays. Ce choix s’est progressivement imposé comme un positionnement stratégique, renforcé par la reconnaissance internationale des diplômes et l’intégration des standards britanniques dans l’écosystème éducatif marocain.

«Aujourd’hui, BEG s’affirme comme une option privilégiée pour les jeunes désireux de conjuguer excellence académique, ouverture internationale et proximité géographique», souligne le top management.

Pour lui, les différentes entités composent un continuum inédit, BASM pour les fondations académiques, BLC pour la maîtrise linguistique avec les certifications Cambridge, SIST et IIEM pour les formations supérieures allant du Foundation Year jusqu’au MBA. Cette articulation assure une progression cohérente et naturelle, offrant aux étudiants un parcours éducatif complet.

L’efficacité de ce modèle se mesure à son adéquation avec le marché de l’emploi. Les programmes sont conçus pour répondre aux besoins concrets des entreprises marocaines et internationales dans des secteurs tels que l’ingénierie, le digital, la cybersécurité, le commerce international ou le sport management. BEG revendique un taux d’insertion de 95% avant la fin des études ou dans les six mois qui suivent.

Les spécialités les plus demandées reflètent la transformation numérique et les métiers d’avenir tels que la sécurité informatique, data science, supply chain, marketing digital et management international, sans oublier les filières d’ingénierie classique toujours attractives en raison de leur utilité structurelle.

Digitalisation et perspectives 2030

L’année 2025 a marqué un tournant, avec la décision des autorités marocaines d’instaurer une équivalence automatique pour les diplômes britanniques. Considérée comme une avancée historique, cette mesure offre à la fois une reconnaissance immédiate sur le marché local et une valeur internationale inchangée. Elle accroît l’employabilité des étudiants tout en confortant l’ambition du Maroc de devenir un hub régional de l’éducation anglophone. Les partenariats avec Cardiff Metropolitan University et Coventry University constituent des leviers décisifs. Universités publiques de renom, elles délivrent des diplômes identiques à ceux octroyés au Royaume-Uni, ce qui rassure étudiants et employeurs.

Les cursus permettent par ailleurs des passerelles vers le Royaume-Uni, mais aussi vers les États-Unis, l’Europe et d’autres destinations internationales, consolidant l’ouverture globale des parcours. Dans un monde en mutation rapide, BEG intègre pleinement la digitalisation et l’innovation pédagogique à travers des méthodes hybrides, des plateformes numériques et des projets en lien avec l’industrie.

Cette orientation vise à former des diplômés opérationnels, capables de s’adapter à un environnement professionnel mouvant. À l’horizon 2030, le groupe anticipe une montée en puissance des filières liées à la durabilité, aux énergies renouvelables, à l’intelligence artificielle et au digital.

Dans un contexte de transitions écologique, économique et technologique, ses bachelors et masters ambitionnent de préparer des leaders aptes à conjuguer innovation, management et responsabilité sociétale, confortant ainsi l’attractivité de l’éducation britannique au Maroc.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO