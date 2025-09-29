Accréditation internationale. Sami El Omari : ‘‘Un gage d’excellence et d’ouverture’’

Sami El Omari

Directeur de TBS Education

Entre innovation pédagogique, ouverture internationale et ancrage local, Sami El Omari, directeur de TBS Education, campus Casablanca, détaille les leviers qui permettent à TBS Education de former des leaders responsables et de renforcer l’employabilité de ses diplômés. Il revient également sur la manière dont l’Ecole de management adapte ses programmes aux grandes transformations économiques, digitales et environnementales.

Comment TBS Education adapte-t-elle ses programmes aux grands défis actuels tels que la digitalisation, la transition écologique et l’évolution des modèles économiques ?

Depuis sa création, TBS Education s’est toujours attachée à anticiper les mutations du monde socio-économique et à intégrer les tendances émergentes dans ses formations. Notre mission est claire : former des leaders responsables, capables d’accompagner les entreprises et la société dans leurs grandes transformations, qu’elles soient technologiques, environnementales ou organisationnelles.

La digitalisation et l’intelligence artificielle occupent aujourd’hui une place centrale dans nos programmes. Par exemple, au sein du Bachelor in Management, les étudiants de 3e année peuvent choisir une spécialisation en Digital Business, proposée sur le campus de Casablanca, ou en Digital and Social Entrepreneurship sur le campus de Barcelone. Cette orientation prépare nos étudiants à un environnement où l’innovation digitale est indissociable de la création de valeur.

Nos Masters of Science intègrent également ces enjeux. Dans le MSc Marketing, Management & Communication, deux modules clés sont consacrés respectivement au marketing digital et à l’utilisation de la big data et de l’intelligence artificielle dans la recherche marketing. Nous avons aussi développé un certificat professionnel en Artificial Intelligence & Big Data, spécifiquement conçu pour les managers.

Par ailleurs, toutes nos formations intègrent les préoccupations liées à la responsabilité sociétale et environnementale. Le nouveau campus de Casablanca, conçu comme un espace moderne et durable, incarne cet engagement. Il encourage les initiatives étudiantes autour de la transition écologique et du développement responsable. Plus largement, le Groupe a été reconnu à plusieurs reprises pour ses actions en matière de RSE et a reçu divers prix qui saluent son rôle pionnier dans l’enseignement supérieur durable.

En quoi votre Bachelor, vos Masters et votre Global Executive MBA se distinguent-ils en termes d’approche pédagogique et de valeur ajoutée pour l’employabilité ?

TBS Education fait partie du cercle très restreint des business schools mondiales, à peine 1%, à détenir la triple accréditation internationale AACSB, EQUIS et AMBA. Un signe distinctif fort, reconnu et apprécié par les entreprises, qui garantit aux étudiants que leur diplôme répond aux standards les plus élevés en matière de pédagogie et d’ouverture internationale. Mais au-delà des labels, c’est notre approche concrète et innovante de la formation qui fait la différence.

Dans le Bachelor, l’apprentissage se fait par l’action : projets, mises en situation, expériences collectives permettent aux étudiants de se confronter très tôt à la réalité des organisations. Nos Masters of Science ajoutent une spécialisation pointue, souvent construite en lien direct avec les attentes des entreprises, et proposent également des certificats qui renforcent l’opérationnalité des diplômés ainsi que leur capacité à intégrer rapidement les outils et méthodes utilisés dans les organisations.

Quant au Global Executive MBA, il se distingue par ses résidences internationales et son ouverture multiculturelle. Les participants y construisent une vision stratégique globale tout en enrichissant leur réseau auprès de dirigeants et d’experts à travers le monde.

Quels types de partenariats TBS Education a-t-elle développés avec des universités et écoles européennes, africaines ou américaines, et en quoi ces collaborations renforcent-elles la compétitivité des diplômes ?

TBS Education s’appuie sur un réseau de plus de 250 partenaires académiques dans le monde entier, dont près de 150 font partie des business schools triplement accréditées. Ce positionnement unique permet à nos étudiants de bénéficier d’opportunités académiques au sein d’institutions parmi les meilleures au niveau international.

Concrètement, ces partenariats offrent aux étudiants la possibilité de suivre des semestres d’échange, de participer à des programmes conjoints, ou encore d’obtenir un double diplôme. Ces expériences renforcent non seulement la valeur académique de leur parcours, mais leur permettent aussi d’acquérir une double reconnaissance sur le marché de l’emploi, à la fois locale et internationale.

Au-delà du diplôme, l’étudiant gagne en compétences interculturelles, en adaptabilité et en réseau international, des atouts décisifs dans un monde professionnel de plus en plus globalisé. C’est pourquoi, à TBS Education, nous veillons à ce que tous nos étudiants puissent vivre une expérience internationale, que ce soit via la mobilité académique ou les stages à l’étranger. Cette immersion constitue une véritable rampe de lancement vers une carrière internationale.

Quelles sont les principales innovations pédagogiques mises en œuvre par TBS et quel impact observez-vous sur la réussite et l’insertion des diplômés ?

La signature pédagogique de TBS Education repose sur trois piliers : Future, Inspiration, Transformation. Concrètement, cela signifie former aux compétences de demain, proposer des pédagogies immersives et collaboratives, et offrir un environnement qui stimule la créativité et l’innovation. Dans cet esprit, les étudiants travaillent régulièrement sur des défis réels, que ce soit à travers des études de cas, des hackathons ou des dispositifs originaux comme The Blind Search.

Ces formats les placent dans une posture active, où l’expérimentation et la co-création sont au cœur de l’apprentissage. Des espaces modulables et innovants prolongent cette dynamique, en favorisant le travail collaboratif, le prototypage et l’exploration de nouvelles méthodes d’apprentissage. L’accent est également mis sur le développement des soft skills que les employeurs considèrent aujourd’hui comme indispensables.

Ces compétences sont cultivées grâce à des mises en situation collaboratives et à des expériences internationales, qui complètent la dimension académique. L’impact est tangible : nos diplômés arrivent dans le monde professionnel avec une expérience pratique déjà significative, une capacité à s’adapter, à travailler en équipe, à innover. Le fait d’avoir vécu des formats immersifs et des projets concrets enrichit leur profil et leur crédibilité auprès des employeurs.

Enfin, des initiatives comme l’Innovation Day, au niveau du Groupe TBS Education, témoignent de l’importance accordée au partage et à l’évolution continue des pratiques pédagogiques, nourrissant un cercle vertueux d’amélioration.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO