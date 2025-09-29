Reconnaissance. Chourouq Haisni : ‘‘Nos standards n’ont rien à envier aux écoles internationales’’

Chourouq Haisni

Directrice des programmes et accréditations à ESCA

Avec sa double accréditation AACSB et AMBA, ESCA École de Management rejoint le cercle très restreint des 2% des meilleures business schools au monde. Chourouq Haisni, directrice des programmes et accréditations, revient sur les enjeux de cette reconnaissance internationale, ses retombées pour les étudiants et diplômés, et la manière dont l’école anticipe les mutations du marché de l’emploi à travers innovation pédagogique, ouverture internationale et ancrage africain.

Comment ESCA entend-elle capitaliser sur sa double accréditation AACSB et AMBA pour renforcer sa visibilité ?

ESCA Ecole de Management est la première Business School officiellement reconnue par l’État. Aujourd’hui, elle figure parmi le cercle très restreint des 2% des meilleures business schools dans le monde. Les deux prestigieuses distinctions obéissent à des critères particulièrement exigeants en matière de qualité académique, d’impact de la recherche, de pertinence des programmes et de lien avec le monde professionnel. Cette double reconnaissance consacre donc le rayonnement international de ESCA et confirme que ses standards se situent au niveau des meilleures institutions mondiales.

Sur le plan institutionnel, ESCA dispose déjà d’un vaste réseau de 140 partenaires universitaires et académiques à travers le monde. La double accréditation vient renforcer cette dynamique. Elle permet non seulement de consolider notre rôle au sein des réseaux académiques mondiaux, mais aussi de faire rayonner la qualité de l’enseignement supérieur au Maroc et plus largement en Afrique.

Cette reconnaissance internationale démontre que nos standards académiques n’ont rien à envier aux meilleures institutions internationales et qu’ils contribuent pleinement à la mise en avant du continent sur la scène mondiale. Pour les entreprises, elle constitue une garantie que nos programmes répondent aux standards mondiaux en matière de compétences managériales, d’innovation pédagogique et de leadership responsable. Elle valorise ainsi le profil de nos diplômés et renforce notre statut de partenaire académique de référence auprès des organisations en quête de talents à même de conduire la croissance.

Quels partenariats nouveaux cette reconnaissance ouvre-t-elle pour les étudiants marocains ?

La reconnaissance AMBA ouvre aux étudiants un accès privilégié à une communauté internationale regroupant plus de 60.000 étudiants et diplômés dans plus de 150 pays. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un réseau mondial qui leur offre des opportunités de networking, de mentorat, de développement de carrière et d’échanges avec des profils issus des meilleures institutions de management à travers le monde.

Cette ouverture constitue un atout majeur, puisqu’elle place les étudiants de ESCA au cœur d’un écosystème global qui valorise leur diplôme et élargit leurs perspectives professionnelles. Elle facilite aussi de nouvelles passerelles avec les business schools internationales les plus prestigieuses, en s’appuyant sur le réseau académique, ce qui ouvre davantage de perspectives en matière d’échanges et de doubles diplômes pour nos étudiants.

Comment cette distinction se traduit sur le marché de l’emploi surtout que de nouveaux métiers et secteurs émergent ?

L’obtention de l’accréditation internationale AMBA vient confirmer la capacité de ESCA Ecole de Management à anticiper les évolutions du marché de l’emploi et à préparer des managers compétitifs, capables de répondre aux défis d’un monde en mutation rapide. En effet, l’accréditation s’intéresse particulièrement à l’employabilité et au réseau Alumni.

Ce critère met en avant la capacité des diplômés à réussir leur insertion professionnelle, mais aussi la force de leur appartenance à une communauté mondiale active, générant des opportunités de carrière, de mentorat et de partenariats dans des secteurs variés. Les résultats de nos diplômés en témoignent : 100 % intègrent le marché du travail dans les six mois suivant leur graduation, dont la moitié avant même l’obtention de leur diplôme. Plus encore, 77 % accèdent directement à un poste managérial, preuve de la pertinence de notre pédagogie et de la reconnaissance du monde professionnel.

Les accréditations internationales, qu’il s’agisse de AACSB ou de AMBA, portent une attention particulière à la qualité des programmes et à l’intégration de contenus émergents. Cette distinction atteste de la valeur des programmes ESCA, qui intègrent les grandes transformations contemporaines : l’intelligence artificielle appliquée au management, l’analyse des enjeux géopolitiques et géoéconomiques, la transition environnementale ou encore la responsabilité sociétale des organisations.

Pour nos étudiants, elle agit comme un véritable label de confiance, augmentant leur visibilité sur le marché international et ouvrant des passerelles vers des MBA et doctorats dans les meilleures business schools et universités mondiales.

En matière d’innovation pédagogique, comment votre établissement s’adapte-t-il ?

L’innovation n’est pas seulement une démarche, c’est une valeur fondatrice qui oriente la vision de l’école et structure son développement académique. Convaincue que les méthodes traditionnelles ne suffisent plus à préparer les managers de demain, l’école place l’innovation pédagogique au centre de son modèle, en combinant infrastructures, technologies et pratiques d’enseignement novatrices.

Avec l’ouverture de son nouveau campus à Casablanca Finance City, ESCA a conçu des espaces d’apprentissage inédits (un incubateur de start-up, une salle d’innovation, un studio de production digitale, des salles de classe HyFlex…) qui placent la créativité, la flexibilité et la collaboration au cœur de l’expérience étudiante. La digitalisation de l’enseignement s’est accélérée grâce à l’adoption de la plateforme Canvas et à la production de cours numériques, permettant une pédagogie plus interactive et personnalisée.

Dans le même esprit, les initiatives COIL (Collaborative Online International Learning) permettent de ramener l’international au sein même des salles de cours en connectant les étudiants avec leurs pairs et professeurs d’universités partenaires à travers le monde. Cette dynamique est portée par le ESCA Learning Lab, véritable moteur de l’innovation pédagogique. Ce dispositif accompagne les enseignants dans l’évolution de leurs pratiques, stimule l’adoption de nouvelles technologies éducatives et favorise la diffusion de méthodes d’apprentissage actives et créatives.

Quelle place accordez-vous à l’apprentissage expérientiel dans vos programmes de masters et bachelors ?

L’apprentissage expérientiel est au cœur de notre pédagogie. Nous sommes convaincus que la véritable expertise managériale s’acquiert par l’action, l’immersion et la mise en pratique continue des connaissances. Concrètement, nos étudiants cumulent jusqu’à 16 mois d’expérience en entreprise grâce à des stages annuels intégrés aux différents parcours. Plus de 80% de nos cours mobilisent des méthodes actives : études de cas réels, simulations, business games, projets de consultation et missions de terrain. Notre démarche se distingue par un ancrage fort dans les réalités locales et africaines grâce à l’Africa Case Lab.

En effet, l’école développe des études de cas originales inspirées du contexte marocain et africain, permettant aux étudiants d’apprendre à partir de situations concrètes. Cette approche est renforcée par l’usage d’équipements de pointe, tels que la salle des marchés, qui reproduit les conditions réelles des marchés financiers, et par l’organisation de business games en partenariat avec des institutions internationales.

L’expérience se complète par un accompagnement individualisé assuré par le Centre d’Accompagnement des Étudiants (CAE), qui propose des ateliers dédiés au développement des soft skills (prise de parole, gestion du stress, intelligence émotionnelle, leadership, etc.) et prépare activement les étudiants à leur insertion professionnelle. Elle est également renforcée par la préparation à des certifications professionnelles reconnues, qui augmentent l’employabilité et la compétitivité de nos diplômés.

Par ailleurs, les activités étudiantes et associatives constituent un pilier essentiel du développement personnel et professionnel. Bien plus que des moments de vie sur le campus, elles engagent les étudiants à renforcer leurs aptitudes managériales, à développer de nouvelles perspectives et à travailler dans des environnements diversifiés.

Comment ESCA anticipe-t-elle les besoins futurs en compétences, face aux mutations liées à la transition écologique, à la digitalisation et aux nouveaux modèles économiques ?

Notre établissement veille à ce que ses étudiants développent un portefeuille de compétences aligné sur les besoins actuels et futurs du marché. Ces compétences couvrent à la fois des savoirs techniques, des soft skills et un sens affirmé de la responsabilité sociale. L’acquisition de ces compétences est encadrée par un système qualité rigoureux, adossé aux standards des grandes accréditations internationales (AACSB, AMBA), qui garantit l’amélioration continue des programmes, des méthodes pédagogiques et de l’expérience étudiante. Pour ce faire, ESCA s’appuie sur un Conseil Stratégique réunissant dirigeants d’entreprises, lauréats actifs et experts en management education.

Cette instance assure une veille continue sur les grandes orientations du marché national et international, permettant à l’école d’anticiper les mutations à venir. L’école bénéficie également d’un portefeuille solide de plus d’entreprises partenaires et d’un réseau professionnel dense, garants d’une interaction permanente avec le monde économique. Un exemple emblématique est le ESCA HR Lab, un espace réunissant des directeurs des ressources humaines afin d’identifier de manière proactive les compétences clés de demain.

Le corps professoral constitue un levier essentiel pour maintenir les programmes en phase avec les évolutions du marché. Forts de leur expérience professionnelle et de leurs recherches appliquées, souvent centrées sur les réalités marocaines et africaines, les enseignants collaborent étroitement avec managers et entrepreneurs sur des problématiques concrètes. Ces travaux nourrissent directement les contenus pédagogiques et renforcent leur pertinence. L’objectif est de former des profils combinant expertise managériale et maîtrise des technologies émergentes, capables d’anticiper, d’innover et de transformer leur environnement.

ESCA est également engagée dans des réseaux académiques et professionnels internationaux qui lui permettent de porter des initiatives à fort impact. C’est notamment le cas de l’initiative Business Schools for Climate Leadership (BS4CL) Africa, lancée en novembre 2022 avec des institutions africaines de renom, qui place le développement durable au cœur de l’écosystème des business schools africaines grâce à des actions communes en matière d’enseignement, de recherche et de formation exécutive.

Des événements d’envergure ont également été lancés, à l’image du Casablanca Climate Leadership Forum (CCLF), qui favorise la réflexion et le dialogue autour des enjeux climatiques. Nos étudiants portent également des initiatives telles que la Student COP qui les engagent activement dans la recherche de solutions face aux défis environnementaux et sociétaux au Maroc et en Afrique.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO