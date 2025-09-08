Maroc
A la Une
Alerte météo au Maroc: fortes pluies attendues ce lundi (Villes)
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues, ce lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (25 à 35 mm) sont prévues lundi de 14h à 23h dans les provinces d’Aousserd, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Assa-Zag, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Sont également concernées par ce phénomène les provinces d’Es-Semara, Khouribga, Al Haouz, Taroudant, Ifrane, Boulemane et Laâyoune.
S.L.