Alerte météo au Maroc: fortes pluies attendues ce lundi (Villes)

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues, ce lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (25 à 35 mm) sont prévues lundi de 14h à 23h dans les provinces d’Aousserd, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Assa-Zag, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Sont également concernées par ce phénomène les provinces d’Es-Semara, Khouribga, Al Haouz, Taroudant, Ifrane, Boulemane et Laâyoune.

S.L.