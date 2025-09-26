Le Centre Malaika sacré au CREMAI 2025

À l’occasion de la 11e édition du CREMAI, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs concours culinaires ont été organisés afin de célébrer la gastronomie.

Parmi eux, le prestigieux Trophée du Chef Omar, dédié aux chefs à besoins spécifiques , Ce concours a constitué l’un des moments les plus émouvants de l’événement.

Le grand prix Chef Omar a été remporté par les jeunes du Centre Malaika de Marrakech, un centre engagé depuis de nombreuses années dans l’accompagnement des enfants et des jeunes porteurs de trisomie 21. Ce succès a suscité une immense émotion et une grande fierté, témoignant du talent, de la persévérance et de l’esprit d’inclusion qui animent les bénéficiaires du Centre.

La présidente de l’Association Malaika, Mme Darya Mazdaoui a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers l’ensemble des organisateurs et partenaires de cette 11e édition et à leur tête le président Mr Kamal Rahal.

« Ce trophée est bien plus qu’une récompense culinaire, c’est une reconnaissance de la valeur et des capacités de nos jeunes. Nous remercions chaleureusement le Groupe Rahal , et particulièrement M. Karim Rahal , pour leur vision, leur engagement et leur soutien constant à l’inclusion. »

« La victoire du jeune Ilias de l’Association Malaika au Trophée Omar est une fierté qui dépasse le concours. Elle incarne la mission profonde du CREMAI : promouvoir les talents, sans distinction, et faire de nos métiers un vecteur d’inclusion et d’espoir » déclare kamal Rahal Essoulami président du Cremai avant de conclure : « À travers son courage et sa passion, ce lauréat nous rappelle que la gastronomie n’est pas seulement un art, mais aussi un langage universel qui unit, valorise et ouvre les portes de l’avenir à chacun».

Cette victoire symbolique illustre parfaitement la mission du Centre Malaika : offrir aux jeunes porteurs de trisomie 21 des opportunités d’épanouissement, de réussite et d’intégration sociale et professionnelle.