Participation notable de BANK OF AFRICA au CREMAI 2023

BANK OF AFRICA a participé au CREMAI à travers un stand animé par des experts afin de conseiller les entreprises présentes opérant dans la restauration, l’alimentaire et l’industrie hôtelière.

La première journée de cet évènement a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre BANK OF AFRICA représentée par Mamoun Zemmama (Directeur du pôle Marchés, Particuliers, Professionnels et MRE) et la Fédération Marocaine de la Boulangerie et Pâtisserie ainsi que la Fédération Marocaine des Arts Culinaires, présidées par Kamal Rahal Essoulami.

La convention porte sur un accompagnement particulier en faveur des Professionnels & TPE affiliés aux deux fédérations ainsi qu’une offre préférentielle pour les salariés des entreprises affiliées :

3 mois de gratuité sur les packages professionnels ;

Frais de dossier gratuits pour le crédit immobilier ;

Des taux préférentiels pour le crédit à la consommation et le crédit investissement ;

Une offre de Banque au quotidien avantageuse ;

L’offre digitale : Ouverture de compte 100 % digitale et 6 mois de Gratuité pour toute nouvelle entrée en relation ;

Dabay Pro : Une solution de paiement mise à la disposition des TPE opérant dans le secteur pour faciliter l’encaissement.

À travers son accompagnement aux entreprises opérant dans les secteurs de la restauration, l’alimentaire, l’industrie hôtelière, les Arts culinaires et les pâtisseries boulangeries, BANK OF AFRICA confirme encore une fois son rôle d’acteur économique et financier de référence dans l’accompagnement des entreprises, à travers son réseau bancaire élargi au Maroc et dans 32 pays à l’international, dont 20 en Afrique.