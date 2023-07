Quand l’acteur turc Murat Yildirim chante du « Chaâbi » (VIDEO)

La Toile a été subjuguée par la prestation du célèbre acteur turc, Murat Yildirim, quand il a entonné une chanson populaire marocaine, en duo avec le chanteur du chaâbi, Othmane Mouline.

Et c’est via un enregistrement vidéo sur son compte officiel Instagram que l’on voit l’artiste turc interpréter des extraits d’une chanson de la « Aita » , en compagnie de Othmane Mouline, surnommé « Moul al bandir ».

Rappelons que Murat Yildirim et son épouse marocaine, Imane Elbani, passent d’agréables vacances au Maroc depuis plus d’un mois. Et ce, après la célébration en grande pompe du baptême de leur fille Miray, en présence de nombreux invités parmi les proches et les amis du couple.

L.A