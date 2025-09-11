Lynk & Co fait son entrée au Maroc et dévoile ses quatre modèles phares

La marque automobile européenne Lynk & Co a officiellement lancé ses activités au Maroc lors d’un événement exclusif à Anfa Park, Casablanca. L’occasion pour la marque de présenter sa gamme composée de quatre modèles : la 08 (SUV premium), la 01 (SUV urbain polyvalent), la 02 (100 % électrique) et la 06 (compacte et urbaine).

Mehdi Bouhafs, Directeur Général de Lynk & Co Maroc, a souligné que « l’arrivée de Lynk & Co au Maroc marque une étape majeure. Notre ambition est d’offrir bien plus qu’une voiture : une expérience premium, connectée et pensée pour une nouvelle génération de conducteurs marocains ».

Fondée en 2016 à Göteborg, en Suède, Lynk & Co se distingue par un design minimaliste et fonctionnel, ainsi que par son approche centrée sur la connectivité et le développement durable. Présente dans plus de 40 pays avec plus de 700 points de vente, la marque ambitionne d’établir au Maroc une expérience automobile unique, au-delà de la simple conduite.

La 08, nouveau modèle phare, se positionne sur le segment SUV premium avec un intérieur raffiné, des technologies embarquées de pointe et une motorisation hybride rechargeable offrant plus de 200 km d’autonomie électrique. La 01, entièrement redessinée en 2025, reste fidèle à son ADN urbain tout en intégrant des innovations hybrides et connectées. La 02, 100 % électrique, combine performance et respect de l’environnement, tandis que la 06, compacte et polyvalente, répond aux besoins de la vie citadine avec style et praticité.

Distribuée au Maroc par LK Automotive, affiliée à la holding AEK, Lynk & Co met l’accent sur la durabilité, la réduction des émissions et la qualité du service après-vente. La marque ambitionne ainsi de transformer la mobilité au Maroc en un parcours plus responsable et connecté, fidèle à son identité européenne et à sa vision d’une mobilité tournée vers l’avenir.