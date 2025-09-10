L’animateur marocain Mourad El Achabi endeuillé

L’artiste et animateur marocain, Mourad El Achabi, a confirmé dans une déclaration exclusive au site Ralia le décès de son père, survenu ce mardi.

El Achabi traverse des moments très difficiles face à cette perte douloureuse et n’a pas pu révéler la cause du décès, submergé par ses larmes.

A noter que l’actrice marocaine Sarah Bouaabid a été la première à annoncer la nouvelle sur son compte personnel Instagram. « Nous avons perdu le père de mon ami et grand frère Mourad. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis», a-t-elle écrit.

N.M.