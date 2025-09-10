Maroc

Taroudant : une femme succombe à une morsure de vipère

Rédaction N10 septembre 2025 - 13:25

Une femme est décédée lundi dans la commune d’Assaki, à Taroudant, après avoir été mordue par une vipère.

Selon une source de Le Site info, la victime a été transférée en urgence à l’hôpital Mokhtar Soussi pour recevoir les soins nécessaires mais y a finalement perdu la vie.

Alertées, les autorités ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Par ailleurs, l’incident a provoqué la colère et l’indignation parmi les habitants de la région, qui ont appelé le ministère de la Santé et de la Protection sociale à mettre les sérums anti venin à la disposition des citoyens dans les différents centres de santé du Royaume.

A noter que le Maroc continue d’enregistrer chaque année des cas de décès dus aux morsures de serpents et de vipères et aux piqûres de scorpions.

