Conseil de la Concurrence : Allianz Maroc cède certains points de vente à Wafa Assurance

Sanlam Allianz Africa Pty Ltd a annoncé avoir franchi une étape importante dans la mise en œuvre des engagements pris auprès du Conseil de la Concurrence. Cette mesure vise à réduire la concentration des capacités de distribution d’assurance dans certaines localités, en ajustant la taille du réseau exclusif dans les zones concernées.

Dans ce cadre, Allianz Maroc a conclu un accord avec Wafa Assurance pour la reprise des points de vente concernés. Selon Fahd Mokdad, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc, « cet accord permettra de garantir une continuité pour les assurés et d’offrir des perspectives de développement pérennes aux intermédiaires dans les localités concernées ».

Il ajoute : « Nous sommes convaincus que Wafa Assurance, acteur de référence sur le marché marocain de l’assurance, constitue le partenaire idéal pour cette opération. Allianz Maroc restera pleinement engagée pour accompagner toutes les parties prenantes durant ce processus ».

Cette opération demeure toutefois soumise à l’approbation des autorités compétentes et à certaines conditions de clôture. Elle s’inscrit dans un processus plus large, intégrant d’autres engagements pris auprès du Conseil de la Concurrence, et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année. Allianz Maroc et Sanlam Maroc continueront à opérer et à se concurrencer en tant qu’entités distinctes.

Par ailleurs, Fahd Mokdad a indiqué qu’Allianz Maroc revoit activement son empreinte géographique. « Nous renforcerons notre présence en ouvrant de nouveaux points de vente dans les zones où il n’existe pas de risque de concentration des activités. Allianz Maroc poursuivra également la modernisation de ses systèmes, l’optimisation de ses parcours clients, l’adaptation de ses offres et sa préparation aux mutations du marché », a-t-il conclu.