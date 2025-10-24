Maroc

ONCF: le trafic ferroviaire perturbé ce vendredi

Rédaction N24 octobre 2025 - 21:50

Le train Al Boraq n°2038 a été immobilisé ce vendredi à 17h40 entre Zenata et Ain Sebaâ suite à une avarie technique. Selon l’ONCF, cet incident a entraîné une perturbation de la circulation des trains à destination du Nord.

« L’ONCF a immédiatement déployé l’ensemble des moyens humains et techniques nécessaires et œuvre activement à la gestion de cet incident afin de rétablir, dans les plus brefs délais, la circulation normale des trains », précise-t-on.

L’Office a également présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés.

