Rachid El Ouali appelle à une grâce royale pour Zefzafi et les détenus du Rif (PHOTO)

L’acteur marocain Rachid El Ouali a pris position sur l’affaire Nasser Zefzafi et des détenus du Hirak du Rif, à travers un long message publié sur son compte Instagram. Il y exprime son espoir de voir ces jeunes bénéficier d’une grâce royale et plaide pour une réconciliation nationale, afin de construire un Maroc uni et soudé.

Dans sa publication, il rappelle la lourde peine de Nasser Zefzafi : « Huit années se sont écoulées, et Nasser Zefzafi demeure derrière les barreaux. Vingt ans, tel fut le verdict… Chaque année qui passe n’est pas qu’un chiffre, mais une vie qui s’échappe : anniversaires, moments familiaux, joies et peines qu’il n’a pas pu vivre. »

Rachid El Ouali souligne que cette situation ne concerne pas seulement Nasser, mais aussi tous les détenus du Rif, de jeunes Marocains ayant porté des revendications pacifiques. Selon lui, la patrie doit rester le point d’unité malgré les divergences : « Quelles que soient les erreurs, quels que soient les reproches, la patrie nous réunit, et l’unité prime sur tout. Notre devise héritée de nos ancêtres est : Dieu, la Patrie, le Roi. Sous cette devise, nous vivons et nous nous unissons. »

Pour l’acteur, la grâce royale serait un symbole fort d’espoir et de réconciliation : « La grâce est un message : celui d’un pays assez grand pour accueillir tous ses enfants. Les revendications ne signifient pas séparation et le reproche n’est pas une trahison, mais une preuve d’amour… Car celui qui n’aime pas ne revendique pas, ne s’indigne pas. »

Rachid El Ouali conclut en appelant à tourner la page et à privilégier la réconciliation : « Il est temps de nous rappeler que nous formons une seule famille qui s’appelle le Maroc, de nous rassembler autour de notre patrie et d’ouvrir la voie à une réconciliation globale. Que la grâce royale soit le début d’une nouvelle étape, où les pages sombres sont refermées et la porte de l’espérance ouverte. »

Enfin, il rend hommage au père de Nasser Zefzafi et à toutes les familles ayant souffert dans l’attente de voir leurs enfants libérés.