Hajar Alafifi nommée directrice générale d’OCP Africa

Le Conseil d’administration d’OCP Africa, filiale du Groupe OCP, s’est réuni le lundi 1er septembre et a validé la nomination de Hajar Alafifi en tant que directrice générale, avec une prise de fonction immédiate.

Dotée d’une riche expérience au sein d’un grand groupe international, Hajar Alafifi a conduit plusieurs projets de transformation d’envergure. Elle est également reconnue pour son implication dans les questions de durabilité et de gouvernance ESG, qui occupent une place centrale dans la stratégie d’OCP Africa.

Elle prend ainsi la relève de Mohamed Hettiti, qui assurait l’intérim de la direction générale.