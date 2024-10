OCP Africa et le ministère de l’Agriculture du Mali s’unissent pour revitaliser l’agriculture locale

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, leader mondial dans le secteur des engrais phosphatés et des solutions de nutrition des plantes, a signé un protocole d’accord avec le ministère de l’Agriculture du Mali.

Soutenu par la Banque Mondiale, cet accord vise à revitaliser l’agriculture malienne en améliorant la santé des sols et en facilitant l’accès des petits agriculteurs aux intrants et services agricoles essentiels.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée du protocole signé entre le Groupe OCP et la Banque Mondiale lors des réunions annuelles de la Banque Mondiale et du FMI à Marrakech, dans le cadre des efforts pour soutenir les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Le partenariat comprend plusieurs axes de développement, dont la mise en place de parcelles expérimentales pour tester des solutions innovantes et une cartographie numérique des sols. Ces initiatives permettront de pratiquer une fertilisation de précision selon les principes des 4R : le bon moment, la bonne source, le bon ratio et le bon endroit.

De plus, OCP Africa s’engage à créer des Centres de Services Agricoles de nouvelle génération, accompagnés d’une plateforme digitale pour connecter les agriculteurs aux chaînes de valeur agricoles.

Le Directeur Général d’OCP Africa, Dr. Mohamed Anouar Jamali a déclaré : « ce partenariat représente une étape cruciale dans notre démarche collective pour revitaliser le secteur agricole au Mali. Grâce à des technologies innovantes comme la cartographie des sols et la fertilisation de précision, nous allons contribuer au développement agricole durable et florissant pour le pays ».

Ce partenariat vise également à soutenir l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes, en mettant en place des programmes de formation et d’incubation en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique.