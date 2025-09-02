MOGA Festival 2025 : le programme dévoilé

Les artistes de renommée internationale rejoignent l‘affiche grandiose de cette nouvelle édition : Bedouin, Moblack, Folamour, Bonobo, Patrick Mason, et bien d’autres feront raisonner la ville d’Essaouira aux rythmes de la musique électronique.

Alors que la rentrée bat son plein, pourquoi ne pas s’offrir un dernier souffle d’été ? Du 1 au 5 octobre, Essaouira devient la capitale de la musique électronique avec MOGA Festival, rendez-vous incontournable des amoureux de sons, de voyages et d’expériences inédites.

Les plus grands noms de la scène internationale rejoignent cette édition exceptionnelle : Bedouin, Moblack, Folamour, Bonobo, Patrick Mason et bien d’autres feront vibrer les plages et les ruelles mythiques d’Essaouira.

L’édition 2025 prévoit 16 000 festivalier sur 5 jours, dont 30 % d’internationaux.

2025 : une année clé pour MOGA, plus marocain et plus international que jamais :

Cette année, MOGA a brillé au-delà des frontières : après Caparica au Portugal et une première édition à Cadix, en Espagne, le festival revient chez lui, en terre Souirie, avec une ambition forte : célébrer ses racines marocaines tout en s’ouvrant au monde.

MOGA, c’est bien plus qu’un festival : c’est une invitation au voyage, à travers une scénographie unique, une identité visuelle inspirée de l’Atlantique et du patrimoine marocain, et des artistes qui portent haut les couleurs du Royaume. Des talents électro comme Lilya Mandre, Kawtar Sadik ou des musiciens gnaoua comme Saad Tiouly, qui ont fait raisonner la culture marocaine jusqu’au Portugal et en Espagne, seront de la partie.

Pour son retour à Essaouira, le festival continue l’échange : il accueillera des artistes espagnols et portugais ainsi que des collectifs internationaux majeurs tels que Saga by Bedouin, Deeproot ou Life & Death, pour offrir des expériences inédites à la #MOGATribe.

Prolongez votre été à Essaouira, terre d’ancrage de MOGA :

Essaouira, joyau du littoral marocain, vous attend pour un Indian Summer : plages infinies, soleil, médina classée à l’UNESCO, gastronomie locale… et trois jours de fête sous les étoiles. Redécouvrez Essaouira autrement, le temps d’un week-end inoubliable.

Du 1 au 5 octobre 2025, MOGA retrouvera les ruelles, les remparts et l’énergie unique de la cité des Alizés, pour une édition toujours partagée entre deux volets :

– MOGA OFF : les 1 et 2 octobre, la ville accueillera ateliers, concerts, DJ sets, surf, yoga, cinéma en plein air et activités culturelles gratuites dans des lieux emblématiques de la médina

– MOGA IN : les 3, 4 et 5 octobre, le festival réinvestit son cadre emblématique à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, avec 5 scènes pour une immersion totale au cœur de la palmeraie.

Programmation : MOGA révèle tous les artistes qui feront vibrer la palmeraie d’Essaouira

Une sélection pointue et cosmopolite où se côtoient pionniers de la scène européenne, talents marocains et artistes émergents venus du monde entier, dans une ambiance toujours intime, inclusive et ensoleillée.

II FACES – ADASSIYA (LIVE) – ANTON – ANZAR – APOLLONIA – ARAPU – ARYMÉ – AVANGART TABLDOT – AVÖ – AWEN – BALOO – BARON – BEDOUIN – BONOBO – CABANNE – CHOUJAA – DANIEL BELL – DAOX – DEATRA – DJ TENNIS – DJ SMEMO – DJ SWEET6TEEN – DJUDAH – DORIAN CRAFT – ELISE JILIAN – ENZO LEEP – FELIX ID – FOLAMOUR – GARRETT DAVID (LIVE) – GIU NUNEZ – HOLLY MOLLY – JANERET – JAWORA – JC [HoMe] – JNJS – JORGE CAIADO – JUSTIN SHAFFER – KOSH (LIVE) – LATO – LIVER J – LUCA SAPORITO (AUDIOFLY) – MAGA – MAGDA – MAGUPI (LIVE) – MANUEL COTTA – MASSALA – ME.DI – MIISHU – MILUHSKA – MIROLOJA – MOBLACK – MOLYNESS – NEYL & NADRUMS (LIVE) – NATHABES – NITEFREAK – NOMADS – OSFUR – PATRICK MASON – PRASLEA – PRIKU – RAMYEN – RITA SOKO – SAADOON – SAFAR – SAIORSE – STEVE O’SULLIVAN – THOMAS MELCHIOR – TOMAS STATION – UVITA – YAYA (MA) – ZEINA – ZULU NAWFEL

Une expérience au-delà de la musique

Fidèle à son ADN, MOGA mêle musique électronique, bien-être, art, gastronomie et artisanat, pour une expérience multisensorielle unique, dans un lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’image des années 60, où Essaouira était le repaire d’artistes et d’utopistes du monde entier, MOGA perpétue l’esprit hippie et libre d’une ville tournée vers l’océan et la culture.