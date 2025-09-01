Les toilettes publiques gratuites font leur entrée à Casablanca

La commune de Casablanca a annoncé l’achèvement du déploiement d’un système intégré et durable de toilettes publiques gratuites, une initiative innovante qui illustre l’engagement de la municipalité à faire de la capitale économique une ville propre, durable et capable d’offrir des services de qualité dans l’espace public, à la hauteur du statut métropolitain de Casablanca.

La commune souligne que ce projet constitue un bond qualitatif dans la gestion des équipements publics, reposant sur des normes élevées en matière de propreté, d’entretien et d’équipements modernes, tout en garantissant la sécurité sanitaire grâce à des protocoles rigoureux de nettoyage et de désinfection continus.

Ces installations ont été conçues selon les dernières normes internationales en matière de sécurité sanitaire. Elles comprennent des cabines séparées pour hommes et femmes, des équipements adaptés pour les enfants et les personnes en situation de handicap, des systèmes de ventilation et des détecteurs de fumée, des caméras de surveillance extérieures ainsi qu’un éclairage assurant confort et sécurité.

Les toilettes sont accessibles de 8h00 à 20h00 en journée normale, et jusqu’à 22h00 durant la saison touristique.

Pour garantir la continuité et la qualité du service, des agents spécialisés supervisent le nettoyage et la désinfection, tandis qu’un système d’exploitation intelligent intégrant des espaces publicitaires permet de financer l’entretien et d’assurer la durabilité de ces infrastructures.

Ce projet, qui a fait l’objet d’une phase pilote rigoureuse avant son extension à plusieurs zones stratégiques, témoigne de la volonté de la commune de Casablanca de préserver la dignité des citoyens et des visiteurs, et illustre la vision de la ville pour des équipements urbains gratuits, modernes et durables.