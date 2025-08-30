L’acteur Assaad Bouab prépare son retour sur les écrans

Après une longue période d’absence, l’acteur franco-marocain Assad Bouab fait un retour très attendu sur le grand écran. Réputé pour son charisme et la profondeur de ses rôles, Bouab revient avec trois projets qui promettent de marquer les esprits.

Au fil des années, il s’était fait discret, se consacrant à des projets personnels et à son développement artistique, mais son retour confirme que sa présence reste incontournable dans le cinéma francophone et international. Les critiques et les spectateurs attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle performance, qui pourrait bien révéler une facette inédite de son talent.

Ce come-back s’annonce comme un moment fort de la saison cinématographique, et beaucoup s’accordent à dire qu’Assad Bouab est prêt à reconquérir le cœur du public après cette longue pause.