Météo Maroc : temps assez chaud ce samedi 30 août 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 août 2025.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud la matinée et la nuit.

– Chasse-poussières locales sur les régions Sud et le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la Méditerranée et le Nord des provinces sahariennes, et de 21/27°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Centre et le Sud des provinces sahariennes, et en hausse en général ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.