Retour du Dislog Maroc Padel Masters à Casablanca pour une 5ᵉ édition spectaculaire

Après une saison 2025 déjà riche en émotions et marquée par des étapes à succès, le Dislog Maroc Padel Masters (DMPM) revient au Club Paradise de Casablanca, du 5 au 7 septembre 2025, pour une nouvelle édition qui s’annonce encore plus intense.

Ce rendez-vous, désormais incontournable du calendrier sportif national, réunira plus de 220 joueuses et joueurs marocains et internationaux, dans un cadre exceptionnel en bord de mer, avec une programmation mêlant compétition de haut niveau, gastronomie, lifestyle et animations pour tous les publics.

Un circuit de référence sous l’égide de la FRMT

Créé en 2022 par Padel Events, pionnier de l’événementiel padel au Maroc, avec plus de 25 éditions déjà organisées,le circuit a connu une expansion fulgurante. Placé sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), il est le circuit de référence du padel national.

En mars 2025, le partenariat stratégique avec Dislog Group a marqué une nouvelle ère, donnant naissance au Dislog Maroc Padel Masters. Soutenu également par Bullpadel, partenaire fidèle depuis la première édition, le circuit bénéficie désormais d’une dynamique renforcée et d’une visibilité accrue.

Une programmation sportive d’élite

Cette édition de septembre rassemblera plus de 220 participants, répartis en trois catégories :

Tournoi Amateur Hommes (P100) : accessible à tous,

Tournoi Elite Femmes (P500) : confirmant l’essor du padel féminin au Maroc.

Tournoi Elite Hommes (P1000) : réunissant les meilleurs joueurs marocains et internationaux,

Les finales, prévues le dimanche 7 septembre, accueilleront également la présence de personnalités et invités d’honneur, donnant à l’événement un éclat particulier.

Un village lifestyle unique

Au-delà de la compétition, le DMPM se vit comme une expérience immersive avec un véritable village articulé autour de trois univers :

Un Food Court premium

Avec des enseignes phares telles que Le Petit Italien, Japy, Oh My Bun, Mayli Glacier, Cookeys et Kawkaw .. les visiteurs profiteront d’une offre variée, conviviale et qualitative.

Marché éphémère de créateurs marocains

Mode& accessoires et objets design viendront mettre en avant le savoir-faire local et l’esprit créatif marocain.

Espaces chill & animations pour tous

DJ sets, activités interactives, espaces détente et aires de jeux pour enfants créeront une ambiance festive et intergénérationnelle.

Un événement soutenu par des partenaires majeurs

Produit par Padel Events, avec l’appui d’équipes ayant œuvré sur les plus grands festivals marocains, le DMPM respecte les standards internationaux en termes d’organisation et d’expérience spectateurs.

L’événement est soutenu par des partenaires stratégiques, au premier rang desquels : Dislog Group, Bullpadel, BeSport, Sidi Ali, Sandbox, Garden Box, WBGroup, Sportym, Academia Nacho Payan, HB Center, Tendansia, et bien d’autres acteurs engagés pour le développement du padel et du sport au Maroc.

📍 Infos pratiques