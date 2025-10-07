Rabat : peine de prison confirmée pour Ibtissam Lachgar

La Cour d’appel de Rabat a confirmé, lundi, la peine de deux ans et demi de prison ferme prononcée à l’encontre de l’activiste Ibtissam Lachgar.

Arrêtée le dimanche 10 août dernier, Ibtissam Lachgar était accusée d’“outrage à la divinité” après être apparue portant un t-shirt comportant des inscriptions jugées offensantes. Le tribunal a également rejeté la demande de liberté provisoire déposée par sa défense en raison de son état de santé.

Son arrestation a suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique et parmi les organisations féministes et de défense des droits humains, certaines estimant que la décision marque une limite nécessaire entre liberté d’expression et respect des valeurs religieuses, tandis que d’autres y voient un nouvel acte de répression contre les militants et les voix critiques.

Dans un communiqué, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat avait précisé qu’une enquête avait été ouverte après la publication, sur un réseau social, d’une photo d’Ibtissam Lachgar vêtue d’un t-shirt portant des propos jugés offensants envers la divinité, accompagnée d’un message considéré comme insultant pour la religion islamique.

Le communiqué ajoutait que la mise en cause avait été placée en garde à vue conformément à la loi, et que les décisions judiciaires appropriées seraient prises à l’issue de l’enquête.

N.M.