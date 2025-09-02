Le marché des Data Centers au Maroc: l’analyse d’Abderrahmane Mounir

Fort de son parcours entre la Silicon Valley et le Moyen-Orient, Abderrahmane Mounir pilote aujourd’hui Maroc Data Center avec l’ambition de faire du Maroc un hub numérique régional. Dans cet entretien, le dirigeant revient sur l’essor stratégique des data centers, les enjeux de souveraineté numérique, l’impact de l’intelligence artificielle et la nécessité de bâtir un écosystème solide grâce aux partenariats et à l’innovation locale.

« Dans notre métier, l’écosystème est clé. Nous mettons notre infrastructure à disposition d’autres acteurs pour qu’ils proposent leurs services. Par exemple, lors du GITEX, nous avons signé un partenariat avec un acteur de la cybersécurité pour héberger leurs plateformes. Nous collaborons aussi avec OVH Cloud, leader européen, qui s’est installé au Maroc en utilisant nos locaux », explique Abderrahmane Mounir.