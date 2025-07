Jazzablanca: les légendaires Kool & The Gang offrent un show exceptionnel (VIDEO)

La scène Nouveau Souffle, qui s’inscrit dans le cadre de la 18ᵉ édition du festival Jazzablanca, s’est ouverte vendredi, au parc de la Ligue arabe à Casablanca, sur les rythmes sahariens du groupe marocain Daraa Tribes.

Formé dans la vallée du Drâa, le groupe façonne un langage musical unique, fusionnant rythmes sahariens, sonorités ancestrales et énergie rock. Il a offert au public une immersion musicale singulière mêlant blues du désert et traditions ancestrales du Sud marocain.

Concert gratuit au cœur de Casablanca, cette performance a su capter l’attention des curieux comme des mélomanes. Tandis que certains dansaient au rythme des percussions et des chants ancestraux, d’autres savouraient une pause musicale impromptue dans le cadre verdoyant du parc. Les enfants, eux, ont découvert avec enthousiasme ces sonorités nouvelles, courant et jouant au rythme de la musique.

Dans une déclaration à la MAP, Mustapha Aqarmim, membre du groupe, a exprimé sa joie de participer pour la deuxième fois à Jazzablanca, soulignant que cette nouvelle invitation constitue une occasion précieuse de retrouver le public casablancais.

« L’interaction du public venu de différentes régions était très touchante, l’ambiance était magnifique », a-t-il confié. Le groupe a présenté un concert d’une heure et demie, avec une douzaine de titres, dont plusieurs morceaux inédits extraits d’un nouvel EP (mini-album) intitulé Torat, dévoilé en avant-première.

Fort d’une discographie riche de trois albums (Sahara, Bshara et Nnabi), Daraa Tribes travaille actuellement sur un nouveau projet musical également intitulé Torat, dans lequel chaque membre du groupe interprétera un titre inspiré de sa propre tribu. « La vallée du Drâa est l’une des régions les plus riches en diversité tribale », a rappelé Aqarmim, ajoutant que ce projet vise à mettre en valeur cette pluralité culturelle.

Plus tard, c’est à Anfa Park que le jeune prodige polonais Marcin a ouvert la soirée sur la Scène 21. Avec une maîtrise remarquable, il a livré une performance captivante, mêlant guitare classique, rock progressif et techniques percussives innovantes, repoussant les limites du jeu instrumental.

Sur la scène Casa Anfa, place à la chaleur du Brésil avec Seu Jorge, figure emblématique de la samba moderne. Interprétant ses classiques comme Carolina, O Mundo é Um Moinho ou encore ses célèbres reprises de David Bowie en portugais, l’artiste a envoûté le public avec son charisme et sa voix unique.

Dans une déclaration à la MAP, l’artiste s’est dit profondément touché par l’accueil réservé au Maroc, affirmant s’y être senti « comme à la maison » grâce à la chaleur des habitants et à l’atmosphère fraternelle du festival.

« Ce festival est une véritable célébration de la musique et de la diversité culturelle. Tous les musiciens présents partagent le même amour pour le jazz et pour ce rendez-vous artistique devenu incontournable », a-t-il confié.

Il a également salué le rôle du Maroc dans la promotion de la culture et des échanges internationaux, estimant que les festivals contribuent non seulement au rayonnement artistique, mais aussi à la diplomatie culturelle.

Enfin, les légendaires Kool & The Gang ont clôturé la soirée dans une explosion de funk. Devant un public conquis, le groupe a enchaîné ses titres mythiques Celebration, Jungle Boogie et les morceaux issus de son dernier opus People Just Wanna Have Fun (2023), prouvant une fois encore leur capacité à traverser les générations.

Après une 17ème édition réussie, le festival Jazzablanca, dont les activités se poursuivent jusqu’au 12 juillet courant, maintient son engagement à offrir au public une expérience immersive, qui constitue une caractéristique essentielle de son identité.

À Anfa Park, les espaces ont été aménagés pour assurer un maximum de confort : deux scènes, zones de restauration, espaces de détente et une ambiance conviviale qui font du festival un lieu vivant de rencontres.

Par ailleurs, la scène « Nouveau Souffle » dans le Parc de la Ligue Arabe accueillera, jusqu’au 12 juillet, trois concerts gratuits assurés par : Mehdi Qamoum, Anas Chlih Quintet et Soukaina Fahsi.

S.L.