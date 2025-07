Chouf TV dépasse les 25 milliards de vues en un an

La chaîne digitale marocaine Chouf TV a franchi un cap impressionnant en annonçant plus de 25 milliards de vues cumulées en une seule année sur l’ensemble de ses plateformes – Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et WhatsApp. Fondée et dirigée par Driss Chahtane, la chaîne revendique ainsi son statut de « Chaîne du Peuple ».

La page principale de Chouf TV sur Facebook compte à elle seule, plus de 23 millions d’abonnés. En y ajoutant les autres pages de la chaîne sur ce réseau, le total dépasse les 40,5 millions.

Sur YouTube, Chouf TV affiche plus de 10 millions d’abonnés. Elle en a également 1 million sur TikTok, 4,5 millions sur Instagram et quelque 1,5 million sur WhatsApp. Avec plus de 66 millions de vues par jour et plus de 2,2 milliards mensuels, Chouf TV s’impose comme un acteur incontournable du paysage médiatique marocain.

Sa popularité s’explique par une présence constante sur le terrain, des contenus de proximité en darija, et une capacité à capter l’attention d’un large public aux profils variés.