Fonctions supérieures: six nouvelles nominations

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Taoufiq Ait El Faqih, a été nommé directeur de la stratégie, des financements et de l’évaluation, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Moulay Sadek Kadiri a été nommé directeur de l’Ecole nationale des sciences appliqués de Khouribga et Ali Sehlaoui directeur de l’École supérieure de technologie de Khénifra.

Au niveau du ministère de la Justice, Naila Hdidou a été nommée Directrice de la modernisation et des systèmes d’information, tandis qu’au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Département de la formation professionnelle, Naima Sabiri, a été nommée Directrice de la planification et de l’évaluation.

Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Département de l’Artisanat, Hasnaa Zerrouk a été nommée Directrice de la Formation professionnelle et de la Formation continues des artisans.

S.L