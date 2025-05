Sahara marocain: la République slovaque s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et en appui au Plan marocain d’autonomie « la République slovaque reconnaît l’initiative marocaine, présentée au Secrétaire Général des Nations Unies le 11 avril 2007, comme base pour une solution définitive, sous l’égide des Nations Unies », de la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par la République slovaque dans la Déclaration Conjointe signée à l’issue d’une rencontre, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue slovaque, Juraj Blanár, ministre des Affaires étrangères et européennes.

Par ailleurs, « la République slovaque salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus politique vers une résolution, et soutient une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, en conformité avec les principes et buts de la Charte des Nations Unies, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution S/RES/2756 du 31 octobre 2024 », lit-on dans la Déclaration Conjointe.

Par sa nouvelle position renforcée, la République slovaque conforte le momentum croissant en faveur de la marocanité du Sahara et de l’Initiative d’autonomie, saluée par la communauté internationale.

S.L.