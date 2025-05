Journées portes ouvertes de la DGSN: nouveau record de visiteurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 2.400.000 personnes ont visité l’espace dédié aux Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale à El Jadida (17-21 mai), soit un nouveau record de fréquentation par rapport aux précédentes éditions de cette manifestation citoyenne, a annoncé, mercredi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon un communiqué de la DGSN, cette 6e édition s’est distinguée par des niveaux d’affluence quotidiens exceptionnels, cumulant le week-end (17 et 18 mai) 1.180.000 visiteurs. Cette affluence massive s’est composée majoritairement d’élèves représentant 1.916 établissements scolaires, aussi bien publics que privés, traditionnels et coraniques.

Elle a également été marquée par une forte présence des représentants de près de 1.500 organisations de la société civile, ainsi que de journalistes et de correspondants de 187 organes de presse, chaînes de télévision et stations de radio.

Outre l’affluence massive des habitants d’El Jadida, Casablanca, Settat, Safi et des villes voisines telles que Bir Jdid, Sidi Bennour, Azemmour, entre autres, la DGSN a veillé à assurer une large diffusion des activités de cette manifestation à travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Cette couverture en direct a permis de totaliser plus de 29 millions de vues, en plus de fournir des explications détaillées et des données professionnelles ayant permis la réalisation de 1.256 activités médiatiques au profit de divers organes de presse.

La 6e édition des JPO de la DGSN a été organisée cette année au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida, avec l’aménagement de stands et d’espaces thématiques sur une superficie de plus d’un hectare entièrement couverte, abritant 50 stands thématiques consacrés à l’emploi, la formation, la gestion de carrière et à la vie sociale des fonctionnaires de police.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les différents services assurés par l’institution policière, ainsi que les métiers et spécialisations du corps policier, notamment la police scientifique et technique, les unités d’intervention, les cellules d’accompagnement des femmes et des enfants victimes de violence, la plateforme « Ibalagh » de signalement des contenus numériques violents, ainsi que les métiers liés à la sécurité routière.

Des espaces ont également été dédiés à la présentation des usages de la science et des technologies dans le domaine sécuritaire, dont la patrouille « Aman », fruit des efforts d’innovation des ingénieurs de la DGSN. Il s’agit d’une patrouille intelligente équipée d’applications informatiques intégrant des technologies d’Intelligence artificielle et connectée en temps réel aux bases de données sécuritaires, permettant des réponses immédiates aux exigences des interventions policières dans l’espace public.

Outre ces espaces d’exposition, d’autres stands ont été dédiés aux documents d’identité et au système d’identité numérique, ainsi qu’aux passages frontaliers intelligents, à la présentation de manuscrits, de photos et d’équipements relatifs à l’Histoire des services de police, outre la mise en place d’un espace commun avec l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) qui témoigne du partenariat profond avec cette institution nationale, relève le communiqué.

Par ailleurs, ces portes ouvertes ont été une occasion idoine pour exposer une collection de véhicules historiques qui ont été utilisés par les services de police au cours des 69 ans d’existence la DGSN, mettre en avant une sélection d’équipements, allant des uniformes aux outils de communication et aux caméras de différentes périodes historiques qui ont marqué l’Histoire de cette Institution nationale et exposer les œuvres d’art créées par son personnel, présentant des tableaux thématiques touchant aux aspects humanitaires et aux nobles initiatives menées par les services de sûreté nationale.

Les portes ouvertes de cette année ont également comporté un espace dédié au divertissement des enfants, d’une superficie de 1000 m2, avec des activités combinant le jeu et l’apprentissage et faisant usage des dernières technologies de réalité virtuelle et interactive.

Il s’agit aussi d’un stand ouvert dédié aux démonstrations professionnelles de la cavalerie de la Sûreté Nationale et de la brigade cynotechnique ainsi que d’une zone couverte de 9.400 m2 dédiée aux démonstrations des forces spéciales, des groupes musicaux et des unités de protection rapprochée, avec le déploiement de systèmes de sonorisation et d’éclairage de haute qualité pour assurer l’interaction avec les citoyens.

S’agissant du contenu scientifique, cette édition des JPO a poursuivi le processus d’ouverture aux différents acteurs de la société civile, aux partenaires institutionnels et aux universitaires, à travers l’organisation d’une série de séminaires et de rencontres scientifiques sur des thèmes d’actualité, tels que les usages policiers des technologies issues de l’Intelligence artificielle, l’expérience marocaine en matière d’organisation des grands événements ainsi que la gestion des défis sécuritaires en lien avec l’organisation, par le Maroc, de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et de la Coupe du Monde 2030, l’identité numérique comme moteur de la transformation digitale des services publics ainsi que la plateforme « E-Blagh”, en tant que mécanisme de protection digitale.

En organisant les Journées portes ouvertes de la Sûreté Nationale dans différentes villes, la DGSN mise sur le renforcement de la police de proximité et l’amélioration de l’ouverture sociale du service public policier, ainsi que sur l’alignement des plans d’action sécuritaires avec les attentes réelles des citoyens, dans un effort stratégique visant à assurer la sécurité du citoyen.

