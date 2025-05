Harhoura: les cafés et restaurants menacent de fermer définitivement

Les propriétaires des cafés et des restaurants dans la commune de Harhoura, à Témara, ont décidé de fermer leurs établissements pendant 48 heures, les 19 et 20 mai, et d’organiser un sit-in de protestation.

Dans un communiqué, la Fédération nationale des cafetiers et restaurateurs du Maroc a exprimé son indignation suite aux décisions prises lors de la dernière session du Conseil communal de Harhoura.

Les cafetiers ont en effet affiché leur colère suite à la hausse du tarif d’occupation temporaire du domaine public, passé de 280 dirhams à 2400 dirhams le mètre carré par an, soit 600 dirhams par trimestre, pour les terrasses des cafés et restaurants. Une augmentation que les professionnels jugent « injustifiée « .

La fédération dénonce également la majoration du taux de la taxe sur les boissons, désormais fixé à 10 % du chiffre d’affaires de chaque établissement.

Face à ces mesures, les professionnels du secteur se disent prêts à aller plus loin, évoquant même un éventuel arrêt définitif de leurs activités, tout en tenant le président de la commune et les membres du conseil responsables des conséquences de ces décisions.

N.M.