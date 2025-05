Achraf Hakimi en vacances à Marrakech : entre quad dans les dunes et tajine en famille (VIDEO)

Après avoir assuré une finale de Ligue des Champions avec le Paris SG, Achraf Hakimi a choisi Marrakech pour recharger ses batteries.

L’international marocain a été aperçu ce week-end dans la région de Marrakech, profitant d’une sortie en quad aux côtés de ses proches. Casque vissé sur la tête, sourire détendu, Hakimi profite de cette escapade loin de la pression des pelouses européennes.

Après l’aventure dans les dunes, place à la convivialité. Hakimi a partagé un moment chaleureux autour d’un tajine traditionnel, entouré de sa famille et de ses amis. Une pause gourmande, immortalisée dans une vidéo qu’il a publiée sur son compte officiel TikTok.

Les images montrent un Hakimi détendu, visiblement heureux de retrouver ses racines dans une ambiance simple et authentique. Ce séjour à Marrakech témoigne une fois de plus de l’attachement du joueur à son pays natal, et offre à ses fans un aperçu de son quotidien loin des projecteurs.