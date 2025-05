Le Roi préside un Conseil des ministres à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’approbation d’un projet de loi organique, de quatre projets de décret relatifs au domaine militaire et de plusieurs conventions internationales, ainsi que des propositions de nominations à des fonctions supérieures, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, ce lundi 12 mai 2025, correspondant au 14 Dou al-Qiida de l’année 1446 de l’Hégire, au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’approbation d’un projet de loi organique, de quatre projets de décret relatifs au domaine militaire et de plusieurs conventions internationales, ainsi que des propositions de nominations à des fonctions supérieures.

Au début des travaux de ce Conseil, Sa Majesté le Roi a interpellé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts sur l’impact des précipitations sur la campagne agricole et sur la situation actuelle du cheptel national, ainsi que les mesures élaborées par le gouvernement pour la reconstitution du cheptel de manière durable et l’amélioration des conditions des éleveurs.

Le ministre a répondu que les précipitations que notre pays a connues ont eu un impact très positif, surtout sur la production des céréales et les cultures d’automne et printanières, les arbres fruitiers, de même qu’elles avaient aussi un impact positif sur le couvert végétal et le bétail dans les différentes régions du Royaume.

Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Orientations afin de veiller à ce que l’opération de reconstitution du cheptel soit réussie à tous les niveaux et menée avec professionnalisme, conformément à des critères objectifs, et à ce que l’encadrement de l’opération de gestion du soutien soit confiée à des commissions sous la supervision des autorités locales.

Sa Majesté le Roi a également interpellé le ministre de l’Equipement et de l’Eau sur le taux de remplissage des barrages et son impact sur la situation hydrique dans notre pays. Le ministre a ainsi souligné que la moyenne de remplissage des barrages atteint actuellement 40,3% et que cette hausse permet de mobiliser 6,7 milliards M3 d’eau, soit l’équivalent de la consommation d’une année et demie d’eau potable.

Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant statut des magistrats. Ce projet vise à renforcer les garanties accordées aux magistrats, à travers l’adaptation aux derniers amendements ayant concerné le Statut général de la fonction publique. Il s’agit du congé de maladie de moyenne durée, du congé de maladie de longue durée, et des congés de maternité, de paternité, de prise en charge (Kafala) et d’allaitement.

Sa Majesté le Roi a aussi approuvé quatre projets de décret relatifs au domaine militaire. Il s’agit d’un projet de décret relatif à la navigation aérienne militaire, d’un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d’eux.

Les deux autres projets de décret modifient et complètent, respectivement, le Dahir fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuelle des Forces Armées Royales, et le décret fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive des Forces Armées Royales ainsi que les règles d’administration et de comptabilité y afférentes.

Les deux projets s’inscrivent dans le cadre de l’attention particulière qu’accorde Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales pour le règlement de la situation matérielle des membres de certaines catégories de ces Forces, en vue de développer leurs capacités opérationnelles et élever leur niveau de compétence et de préparation.

Dans le cadre du raffermissement des relations de partenariat et de coopération liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé onze (11) conventions internationales, dont huit (8) conventions relatives à l’espace africain, deux au niveau asiatique, et une seule convention avec un pays européen.

Six parmi ces conventions ont la particularité d’avoir été signées dans les villes de Laâyoune et Dakhla au Sahara marocain, ce qui constitue une reconnaissance explicite de la pleine souveraineté marocaine sur cette partie du territoire national.

Ces conventions portent sur les domaines de coopération judiciaire et douanière, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, du transport, de la logistique et de l’énergie, de la non-double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale, en plus d’un accord relatif à l’accueil par le Maroc d’un siège permanent de l’Union Africaine des aveugles.

Et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer nombre de Walis et de Gouverneurs à l’Administration centrale et territoriale.

Il s’agit de :

1-Wali, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur : M. Samir Mohamed Tazi.

2-Wali, Inspecteur général de l’Administration territoriale : M. Mohamed Faouzi.

3-Wali, Directeur des Affaires électorales : M. Hassan Aghmari.

4-Wali, Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication : M. Abdelhak Harrak.

5-Gouverneur de la province de Settat : M. Mohamed Ali Habouha.

6-Gouverneur de la province de Berrechid : M. Jamal Khallouq.

7-Gouverneur de la préfecture de Mohammedia : M. Adil El Maliki.

8-Gouverneur de la province de Benslimane : M. El Hassan Boukouta.

9-Gouverneur de la province d’El Kelaa des Sraghna : M. Samir Lyazidi.

10-Gouverneur de la province de Sidi Ifni : M. Mohamed Darham.

11-Gouverneur de la province de Sefrou : M. Brahim Abouzaid.

12-Gouverneur de la province de Khouribga : M. Hicham Medaghri Alaoui.

13-Gouverneur de la province de Berkane : M. Hamid Chnouri.

14-Gouverneur de la Province de Chtouka-Aït-Baha : M. Mohamed Salem Essabti.

15-Gouverneur de la Province de Figuig : M. Noureddine Ouabbou.

16-Gouverneur de la Province d’Essaouira : M. Mohammed Rachid.

17-Gouverneur de la Province de Sidi Bennour : M. Mounir Houari.

18-Gouverneur de la Préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock : Mme Bouchra Barradi.

19-Gouverneur de la Province de Youssoufia : M. Abdelmoumen Taleb.

20-Gouverneur de la Province d’El Hajeb : M. Omar Lamrini.

21-Gouverneur de la Province de Tata : M. Mohamed Bari.

22-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra : M. Youness El Khouildi.

23-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : M. Oulaid Lemsafer.

24-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Marrakech-Safi : Mme Hanane Riahi.

25-Gouverneur, Directeur de la communication au ministère de l’Intérieur : M. Abdellah El Alaoui.

Et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Sa Majesté le Roi a procédé à la nomination de nombre d’ambassadeurs de Sa Majesté auprès de plusieurs pays amis et partenaires.

Il s’agit de :

1-M. Youssef Imani : Ambassadeur auprès de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie.

2-M. Mohamed Salah Babana Alaoui : Ambassadeur auprès de la République de Guinée-Bissau.

3-M. Sidi Mohamed Biadillah : Ambassadeur auprès de la République du Mozambique.

4-M. Khalid Afkir : Ambassadeur auprès de la République de Zambie.

5-Mme Nezha Alaoui M’Hamdi, Ambassadeur auprès de la République du Rwanda.

6-M. El Hassan Lasri, Ambassadeur auprès de la République d’Irak.

7-M. Redouane Adghoghi, Ambassadeur auprès de la République de Pologne.

8-Mme Nadia El Hnot, Ambassadeur auprès de la République des Philippines.

9-Mme Meryem Naji, Ambassadeur auprès de la République Socialiste du Vietnam.

10-M. Amine Chabi, Ambassadeur auprès de la République Islamique du Pakistan.

Et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer :

-Mme Nezha Hayat au poste de Directrice Générale du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

-M. Said Jabrani au poste de Directeur Général de la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise.

Et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de la Santé et de la Protection sociale, le Souverain a nommé M. Mohamed Aggouri Directeur Général du Groupement Sanitaire Territorial de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en œuvre des Groupements Sanitaires Territoriaux, Tanger-Tétouan-Al Hoceima ayant été choisie comme région pilote, dans la perspective de généraliser ces groupements aux autres régions du Royaume.

Et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Sa Majesté le Roi a nommé M. Amine El Mezouaghi au poste de Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital.

