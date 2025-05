Comicom annonce le lancement officiel de la marque automobile BAIC au Maroc

Comicom, filiale du Groupe Safari et acteur de référence dans les secteurs automobile et du machinisme agricole, annonce le lancement officiel de la marque automobile chinoise BAIC sur le marché marocain. Ce partenariat stratégique avec l’un des leaders mondiaux de l’industrie automobile marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de Comicom.

Avec BAIC, Comicom propose désormais aux automobilistes marocains une gamme de véhicules modernes, accessibles et fiables, parfaitement en phase avec les attentes du marché. Quatre premiers modèles sont commercialisés, chacun pensé pour répondre à des besoins spécifiques :

BAIC X35 : le SUV compact qui a tout d’un grand

Idéal pour les personnes actives partageant leur temps entre vie professionnelle et familiale, le X35 associe design moderne, moteur essence 1.5L de 147 ch, transmission CVT fluide et intérieur spacieux. Ce SUV est conçu pour allier agilité en ville et confort sur route, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.

Parmi ses équipements : toit ouvrant panoramique, sièges en cuir, phares LED et écran tactile 8 pouces.

Prix de lancement :

* X35 Fashion : 180.000 Dhs

* X35 Fashion Plus : 195.000 Dhs

* X35 Luxury : 210.000 Dhs

BAIC X55 : le SUV qui coche toutes les cases

Pensé pour une clientèle technophile et dynamique, le X55 combine performance, design audacieux et connectivité avancée. Doté d’un moteur 1.5L turbo de 185 ch et d’une boîte DCT à 7 rapports, il offre une conduite fluide et réactive.

Il se distingue par son toit panoramique, caméra 360°, recharge sans fil, cockpit numérique, sièges en cuir Nappa chauffants, ventilés et massants. Il intègre aussi les dernières aides à la conduite (régulateur adaptatif, freinage d’urgence, détecteur d’angles morts…).

Prix de lancement :

* X55 LV2 : 259.000 Dhs

* X55 LV3 : 275.000 Dhs

* X55 LV4 : 300.000 Dhs

BAIC X7 : Le SUV prestigieux grand format

Conçu pour ceux qui recherchent espace, confort et élégance, le X7 est le fleuron haut de gamme de BAIC. Motorisé par un 1.5L essence de 185 ch, avec un empattement généreux de 2.800 mm, il offre une expérience de conduite raffinée.

Ses équipements incluent : toit panoramique, caméra 3D 360°, cockpit numérique, sièges en cuir électriques, ventilés, chauffants, avec fonction massage, et les dernières technologies d’aide à la conduite.

Prix de lancement :

X7 LV2 : 290.000 Dhs

X7 LV3 : 310.000 Dhs

X7 LV4 : 325.000 Dhs

BAIC U5 PLUS : la berline élégante et spacieuse

La U5 PLUS s’adresse aux actifs recherchant un véhicule fonctionnel et confortable pour un usage familial et professionnel. Elle est équipée d’un moteur essence 1.5L de 112 ch, alliant efficacité énergétique et fiabilité.

Parmi ses équipements : toit ouvrant, feux LED, caméra 360°, sièges en cuir, cockpit numérique, ainsi que des aides à la conduite comme le détecteur d’angles morts et l’alerte de franchissement de ligne.

Prix de lancement :

U5 Plus Luxury MT : 179.000 Dhs

U5 Plus Luxury AT : 189.000 Dhs

U5 Plus Honor AT : 204.000 Dhs

Un réseau national en pleine expansion

Pour accompagner ce lancement, Comicom déploie un réseau de distribution national, avec des showrooms déjà opérationnels à Casablanca, Kénitra, Marrakech, Agadir et Oujda. D’autres ouvertures sont prévues à Rabat, Tanger, Fès et Meknès, visant une couverture complète du territoire.

Un dispositif après-vente structuré est également en place : équipes techniques formées par BAIC, outils de diagnostic spécifiques, et engagement fort en matière de qualité de service. Des véhicules d’essai sont aussi disponibles en showroom pour permettre aux clients de tester les modèles.

Une vision tournée vers l’avenir

L’introduction de BAIC s’inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification et d’innovation de Comicom, en réponse à l’évolution du marché automobile marocain. Ce partenariat ouvre la voie à l’introduction progressive de nouveaux modèles, avec pour ambition de répondre aux besoins d’une nouvelle génération d’automobilistes marocains, en quête de mobilité moderne, connectée et durable.