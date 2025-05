Décarbonation et Innovation au Cœur de REACT 2025

REACT revient pour sa deuxième édition avec une nouvelle ambition : faire de l’innovation un levier concret au service de la décarbonation de l’industrie marocaine. Après une première édition dédiée à la mobilité durable, REACT aborde un autre pilier fondamental de la transition : l’industrie.

Placé sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, et en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, ce forum s’inscrit dans la continuité de la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, qui place l’innovation, la durabilité et la souveraineté énergétique au cœur du développement du Royaume. Il s’aligne sur les orientations de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), dont les objectifs sont clairs : réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de 45,5 % d’ici 2030 et porter la part des énergies renouvelables à 52 % du mix électrique. À travers ces engagements, le Maroc affirme également son rôle de pays leader sur le continent africain en matière de transition industrielle bas carbone.

Dans un contexte international en mutation, marqué par la montée des exigences environnementales et l’évolution des règles du commerce mondial, les enjeux pour le Maroc sont divers. Il s’agit à la fois de préserver sa compétitivité à l’export, d’accélérer sa transition vers une économie bas carbone, de renforcer sa souveraineté énergétique. Sur le plan national, l’industrie contribue à près de 20 % des émissions de CO₂ et représente environ 25 % du PIB du Royaume. Elle constitue ainsi un levier prioritaire pour atteindre les engagements climatiques tout en soutenant la croissance économique.

REACT se positionne comme un espace de dialogue et d’engagement, réunissant entreprises, institutions, startups, chercheurs et acteurs financiers pour réfléchir collectivement, partager des expériences concrètes et faire émerger des solutions sobres, circulaires et compétitives.

Le programme du forum a été conçu en collaboration avec un comité scientifique de haut niveau. Il s’articule autour de diverses séquences complémentaires : réglementation et transition industrielle, décarbonations en action, mécanismes de financement, le marché carbone, et innovation dialogue. Le marché carbone, sera présenté comme un levier stratégique pour valoriser les efforts de réduction d’émissions. Selon les estimations, il pourrait générer plusieurs centaines de millions de dirhams par an pour les entreprises marocaines engagées dans cette dynamique.

REACT est une initiative portée par H2O Hub, dédiée à l’innovation au service de la transition durable. Alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), elle vise à connecter idées, énergies et solutions pour catalyser des transformations positives, inclusives et durables.