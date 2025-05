Bakou: Lalla Hasnaa visite l’établissement scolaire « le complexe éducatif n°132-134 »

Par LeSiteinfo avec MAP

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, a visité, mercredi à Bakou, l’établissement scolaire de l’enseignement secondaire « le complexe éducatif n°132-134 », dans le cadre du projet de jumelage éducatif entre des établissements de la ville de Rabat et de la capitale azerbaïdjanaise.

A son arrivée, la Princesse Lalla Hasnaa a été saluée par le ministre de la Science et de l’Education azerbaïdjanais, Emin Amrullayev, le vice-ministre auprès du ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan, Murad Huseynov, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid.

La Princesse Lalla Hasnaa a été également saluée par Mohamed Adil Embarch, ambassadeur du Roi à Bakou, Nouzha Alaoui, Secrétaire générale de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, Tarik Sadik, Directeur général de la Maison de l’Artisan, partenaire de la Fondation, Aygun Milkayilova, directrice du « Complexe éducatif n°132-134 », ainsi que par deux jeunes ambassadeurs de l’établissement, Maryam Aghayeva et Tamirlan Salimov.

A cette occasion, Amrullayev a prononcé une allocution dans laquelle il s’est dit honoré d’accueillir la Princesse au sein de ce prestigieux établissement scolaire, qui a formé notamment des personnalités publiques de renom, des scientifiques et d’éminentes figures culturelles.

Cet événement marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de cette école, placé sous le signe de l’échange culturel, des valeurs partagées et de la collaboration éducative, s’est-il félicité, notant que le programme de jumelage, mis en œuvre en partenariat avec la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, témoigne de l’engagement commun en faveur de la citoyenneté mondiale et de la compréhension mutuelle par l’éducation.

Il a, par ailleurs, ajouté que ce programme de jumelage permettra aux jeunes de découvrir, préserver et célébrer le patrimoine culturel comme un élément essentiel de leur identité et une passerelle entre les deux villes.

De son côté, la directrice du « Complexe éducatif n°132-134 », Aygun Milkayilova a indiqué que ce projet de jumelage contribuera de manière significative à faire du patrimoine culturel une valeur partagée, tout en s’inscrivant dans un dialogue interculturel, notant que cette collaboration revêt une grande importance en ce sens qu’elle jette les bases d’une meilleure compréhension mutuelle et d’une coopération pérenne entre les jeunes générations.

Lalla Hasnaa s’est ensuite rendue au Musée d’histoire de ce collège, où la Princesse a assisté à des performances artistiques réalisées par des élèves, qui ont débuté par l’exécution des hymnes nationaux azerbaïdjanais et marocain.

A cette occasion, la Princesse Lalla Hasnaa a assisté à des prestations musicales du jeune Atila Garib qui a interprété la chanson « Azerbaïdjan » et de l’étudiant Abid Chalabiyrv, qui a rendu hommage au patrimoine musical de Rabat en interprétant « Chams El Achiya » sur le Kamancha, un instrument de musique traditionnel azerbaïdjanais, avant que la Princesse ne suive une danse folklorique azerbaïdjanaise « Cengi ».

Des explications ont été également présentées à la Princesse Lalla Hasnaa sur le Musée d’histoire par deux étudiants ambassadeurs, Nurlana Hasanli et Alper Qarib.

Ensuite, la Princesse a visité une classe du 7ème degré où elle a assisté à une présentation sur le système éducatif azerbaïdjanais et l’inclusion de l’éducation artistique et culturelle dans le système pédagogique.

Cette présentation a mis en évidence les passerelles linguistiques et culturelles avec Rabat, comme en témoigne par exemple le mot « müəllim » (enseignant), ainsi que la richesse des liens partagés et l’importance du dialogue interculturel dans l’éducation.

Par la même occasion, la Princesse Lalla Hasnaa s’est rendue à une deuxième classe où elle a assisté à des ateliers « Je découvre mon patrimoine », une adaptation du programme éducatif de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, au contexte culturel de la ville de Bakou.

Par la suite, Lalla Hasnaa a visité une exposition réalisée par les élèves du collège sur les monuments les plus emblématiques des villes de Rabat et de Bakou.

Ces œuvres, alliant expression artistique et sensibilisation au patrimoine, illustrent la richesse du dialogue interculturel et l’attachement des jeunes générations à leur patrimoine culturel authentique.

Au terme de cette visite, la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour des photos-souvenirs avec les responsables azerbaïdjanais et les collégiens du « complexe éducatif n°132-134 ».

S.L.