Lalla Hasnaa rencontre la Première Dame d’Azerbaïdjan

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, a rencontré, lundi au siège de la Fondation Heydar Aliyev à Bakou, Mehriban Aliyeva, Première Dame de la République d’Azerbaïdjan et Présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Ont pris part à cette rencontre, du côté marocain, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohammed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur du Roi à Bakou, Mohamed Adil Embarch, et la Secrétaire générale de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui, et du côté azerbaïdjanais, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, le directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev, Anar Alakbarov, et le conseiller de S.E.M le président, Mukhtar Babayev.

