Cérémonie d’investiture du Président du Gabon: Talbi Alami représente le Roi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté le Roi Mohammed VI, samedi à Libreville, à la cérémonie d’investiture du Président élu de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lors de cette cérémonie, qui a eu lieu au Stade de l’Amitié, en présence notamment de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de présidents de parlements, de représentants d’organisations internationales, ainsi que de délégations étrangères, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment en tant que Président du Gabon pour un mandat de sept ans.

Talbi El Alami était accompagné lors de cette cérémonie d’investiture de l’ambassadeur du Roi au Gabon, Abdellah Sbihi.

Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au Président de la République Gabonaise à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain a souligné que le Royaume du Maroc et la République Gabonaise offrent « un modèle de coopération Sud-Sud et interafricaine fructueuse, pérenne et solidaire », ajoutant que « nos deux peuples sont unis par une riche et profonde amitié ».

Le Roi a assuré le président gabonais de « la disposition du Royaume à poursuivre le travail déterminé avec votre pays frère en vue de renforcer ces liens privilégiés et d’élargir la portée de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun ».

Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté l’élection présidentielle du 12 avril avec 94,85% des voix.

S.L.