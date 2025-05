Rabat: les syndicats célèbrent la fête du Travail

Les centrales syndicales ont célébré, jeudi à Rabat, la Fête du Travail à travers l’organisation d’une série de meetings et de marches.

Ces rassemblements ont connu la participation des dirigeants et des militants syndicaux représentant, notamment, l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Organisation démocratique du travail (ODT) et l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM).

À cette occasion, les différentes centrales syndicales ont exprimé leur fierté des avancées importantes réalisées par la diplomatie marocaine concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, en particulier les reconnaissances internationales successives de la marocanité du Sahara, grâce à la Vision éclairée et aux Hautes orientations du Roi Mohammed VI, appelant à cet égard à poursuivre la mobilisation et la vigilance sur ce dossier.

Par ailleurs, les centrales syndicales ont mis en avant le contexte socio-économique actuel, notamment dans un environnement régional et international complexe, caractérisé par des crises économiques persistantes, une escalade des tensions sociales et une aggravation des effets du changement climatique.

Mettant l’accent sur la nécessité de déployer davantage d’efforts en vue de renforcer la cohésion sociale, les centrales ont appelé à poursuivre les efforts de lutte contre la pauvreté, les disparités sociales et l’inflation, ainsi qu’à renforcer l’aide destinée aux catégories les plus vulnérables et à consacrer les fondements de l’État social.

Les meetings ont été également l’occasion d’exprimer les revendications sociales pressantes et l’engagement des différents syndicats à poursuivre la lutte en faveur de la justice sociale et à contribuer efficacement au développement économique du Royaume.

Les militants syndicaux ont scandé divers slogans et brandi des banderoles dans lesquelles ils ont exprimé leurs revendications et fait part de leur engagement à défendre la classe ouvrière et ses droits, ainsi qu’à œuvrer à l’amélioration des conditions économiques et sociales des travailleurs.

De même, les centrales syndicales ont appelé à l’augmentation des salaires et des pensions de retraite, à la préservation des droits acquis dans le régime de retraite, l’intégration des chômeurs dans le marché du travail et le soutien aux petites et moyennes entreprises créatrices d’emplois.

Les participants ont, en outre, exprimé leur solidarité avec la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant, avec Al-Qods Est comme capitale.

