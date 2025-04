De La Soul célèbre l’héritage afro à Mawazine !

Le 24 juin, la scène Bouregreg s’apprête à accueillir bien plus qu’un concert, une déclaration d’amour à l’histoire du hip-hop célébrant fièrement l’héritage afro : la légende De La Soul. Pionniers du hip-hop alternatif et figures emblématiques de la culture afro-américaine engagée, De La Soul s’inscrit dans la continuité d’une expression artistique enracinée, consciente et profondément connectée à l’Afrique. Avec De La Soul, le Festival Mawazine – Rythmes du Monde, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous offre un moment rare, vibrant et profondément symbolique.

Plus qu’un groupe, une légende vivante. Formé à Long Island en 1987 par Posdnuos, Trugoy the Dove et Maseo, De La Soul a changé les règles du jeu avec 3 Feet High and Rising (1989), un album fondateur qui a injecté humour, poésie et éclectisme dans un hip-hop alors dominé par le gangsta rap. Avec des titres devenus cultes comme Me Myself and I, Ring Ring Ring ou Stakes Is High, le trio s’est imposé comme un ovni créatif, brisant les formats, cassant les codes.

Le 24 juin à Rabat, c’est toute cette histoire qui prendra vie sur scène. Mais ce sera aussi un nouveau chapitre. Car malgré les épreuves – notamment la disparition de Trugoy en 2023 – le groupe continue d’avancer. En 2024, Posdnuos et Maseo reviennent avec Bigger, un titre produit par DJ Premier, prélude à un nouvel album attendu pour 2025. Ce disque promet d’être un dialogue entre les générations, un hommage aux voix disparues et un manifeste pour un hip-hop toujours vivant, audacieux et libre.

Icône du collectif Native Tongues (avec A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Queen Latifah…), De La Soul incarne un rap ouvert, joyeux, cérébral et profondément collectif. Après des années de batailles juridiques, leur catalogue a enfin été rendu accessible sur les plateformes, offrant à une nouvelle génération l’occasion de découvrir des trésors comme De La Soul Is Dead, Buhloone Mindstate ou Art Official Intelligence.

Ce concert à Mawazine ne sera pas un simple tour de chant nostalgique. Avec leurs rythmes organiques, leurs messages engagés et leur énergie contagieuse, les membres du trio apportent une vibe unique qui transcende les frontières. Leur présence sur cette scène n’est pas anodine : c’est un hommage vivant aux liens indéfectibles entre la diaspora et le continent.

Cette rencontre entre les pionniers et le public marocain promet un moment où l’on se souvient, où l’on danse, où l’on rêve. De La Soul, c’est l’âme du hip-hop. Et le 24 juin, elle vibrera sur les rives du Bouregreg.