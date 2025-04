LGV Marrakech-Kénitra: les réactions de la presse étrangère

Par LeSiteinfo avec MAP

La presse internationale s’est largement fait l’écho du lancement, jeudi, par le Roi Mohammed VI des travaux de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, soulignant que ce projet structurant reflète « la Vision éclairée » du Souverain et vient conforter le positionnement du Royaume en tant que « leader continental » en matière d’infrastructures.

Ainsi, le site d’information « Business Insider Africa » écrit que le coup d’envoi du projet de la LGV Kénitra-Marrakech vient consolider la place du Maroc en tant que « leader continental en matière de développement des infrastructures », rappelant que le Royaume dispose déjà de l’unique réseau opérationnel de trains à grande vitesse du Continent africain, à savoir « Al Boraq ».

Avec ce nouveau projet, « le Maroc double ses ambitions ferroviaires, se positionnant comme un modèle à suivre en matière de transport durable et d’intégration régionale », relève la publication anglophone.

Plus qu’un simple projet de modernisation des transports, il s’agit d’un « levier stratégique pour booster la compétitivité nationale », en ce sens que le Royaume s’appuie sur l’expansion de son réseau ferré pour développer un écosystème industriel à fort impact local, précise « Business Insider Africa ».

Lui emboîtant le pas, « Daily Finland » écrit que ce projet d’envergure reflète « la Vision éclairée » du Roi visant à moderniser le réseau ferré national, et s’inscrit dans le cadre « des orientations stratégiques du Royaume, sous l’impulsion du Souverain, en matière de développement durable, favorisant notamment les solutions de mobilité collective à faible empreinte carbone ».

La LGV Kénitra-Marrakech traduit aussi la « ferme détermination » du Maroc à poursuivre le développement de son réseau ferroviaire, afin de jouer pleinement son rôle d’épine dorsale d’un système de transport durable et inclusif, souligne la publication.

Pour sa part, l’agence ECOFIN écrit que le Maroc confirme, à travers ce projet, sa place de leader sur le continent africain en matière d’infrastructures ferroviaires.

Cette extension de la LGV « consolide la place du Royaume comme seul pays africain à disposer d’un réseau ferroviaire à grande vitesse opérationnel, et s’inscrit dans une vision de mobilité durable et de développement économique structurant », commente l’auteur de l’article.

L’agence relève aussi qu’au-delà des frontières marocaines, ce chantier d’envergure nourrit aussi une ambition continentale : Le Royaume positionne sa LGV comme une vitrine technologique pour les pays africains en quête de solutions de transport rapides et durables.

Même son de cloche chez le site d’information spécialisé ABC Bourse, qui écrit que le Royaume « consolide sa position unique sur le continent africain: celle du seul pays disposant d’une LGV en service, et désormais en extension. »

« Le lancement de cette nouvelle LGV n’est pas un geste isolé. Il prolonge des engagements pris lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024 », relève la publication, rappelant que plusieurs accords structurants avaient été signés à cette occasion, notamment dans le domaine ferroviaire.

Et d’ajouter que cette coopération franco-marocaine réaffirme l’alignement stratégique entre Rabat et Paris sur les enjeux d’infrastructure durable, de co-industrialisation et de mobilité verte.

De son côté, l’Agence Reuters relève que ce grand projet d’infrastructure répond à la volonté de modernisation et de mise à niveau de l’industrie ferroviaire du Royaume, et s’inscrit aussi en perspective de la Coupe du Monde 2030 qui sera co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

La future LGV, conçue pour une vitesse de 350 km/h, réduira le temps de trajet entre Marrakech et Tanger à 2h 40 min, tandis que le temps de trajet entre Rabat et l’aéroport de Casablanca sera réduit à 35 minutes, relève Reuters dans un article repris par plusieurs publications mondiales.

Pour sa part, l’Agence France Presse (AFP) précise que le groupe Alstom avait remporté le marché d’acquisition de 18 trains à grande vitesse qui desserviront la future LGV Kénitra-Marrakech, ajoutant que « le contrat de l’extension de la ligne a été évoqué une première fois lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Rabat fin octobre 2024 ».

Cité par l’AFP, le ministre délégué au Commerce extérieur français, Laurent Saint-Martin, a déclaré que « c’est un moment structurant qui permet de consacrer et d’illustrer concrètement une nouvelle étape complémentaire du transfert d’expertises entre la France et le Maroc ».

En vue de la Coupe du Monde 2030, le Maroc mise sur le développement de ses infrastructures notamment hôtelières, ferroviaires, routières, télécoms et aéroportuaires, conclut l’AFP dans une dépêche relayée par plusieurs médias et journaux de l’Hexagone.

Du côté de la presse arabe, le journal londonien “Al Arab” écrit que le projet de ligne à grande vitesse constitue un « saut qualitatif » dans le système des transports au Maroc, et accompagne les mutations socio-économiques que connaît le Royaume.

Cette LGV s’inscrit dans le cadre d’une série d’autres projets prometteurs lancés conformément à la Vision de SM le Roi en faveur d’un développement durable et global dans les différents domaines, précise la publication.

Le lancement de ce projet d’envergure, poursuit le journal, intervient au moment où le Royaume entame une nouvelle phase de développement et d’amélioration de la performance du secteur des transports pour une intégration optimale dans la dynamique économique, à même de renforcer les acquis sociaux. Il s’agit aussi d’un élément à part entière d’une stratégie plus large visant à garantir la prospérité du peuple marocain et à fluidifier la mobilité des individus.

La réalisation de cette LGV contribuera à la dynamisation des secteurs des affaires et du commerce et à la création d’opportunités d’emploi, tout en faisant du train une alternative fiable aux voitures, relève le journal.

De son côté, le journal bahreïni « Akhbar Al Khaleej » écrit que le projet de réalisation de la LGV Kénitra-Marrakech témoigne de la ferme volonté du Maroc de poursuivre le développement de son réseau ferré, pour en faire l’épine dorsale d’un système de transport durable et global.

Le quotidien ajoute que le réseau ferré marocain vit une véritable renaissance grâce au nouveau programme de modernisation, estimant qu’il ne s’agit pas seulement de l’extension du réseau à grande vitesse jusqu’à Marrakech, mais aussi de la modernisation et du renouvellement de la flotte de trains de l’ONCF, ainsi que de la création d’un réseau moderne de transport en commun et d’un nouveau système industriel prometteur.

Le journal a aussi mis en avant l’impact économique et industriel du projet, citant le programme inédit d’acquisition de 168 nouveaux trains, qui permettra l’émergence d’un écosystème ferroviaire industriel, avec un taux d’intégration locale supérieur à 40 pc.

De son côté, le site d’information « Emarat News” souligne que ce projet stratégique reflète une vision Royale ambitieuse pour conforter le positionnement du Maroc en tant que hub régional pour la mobilité intelligente et durable.

Ce projet prometteur, a-t-il poursuivi, fait partie d’une vision plus large pour relier le nord et le sud du Royaume et consacrer la place du Maroc en tant que carrefour stratégique entre l’Europe et l’Afrique à la faveur d’un réseau ferré continental d’avenir.

Et le site de préciser qu’il s’inscrit dans le cadre d’une vision globale pour renforcer l’offre ferroviaire à faible émission de CO2 en reliant les grandes agglomérations par le biais d’un réseau de transport moderne répondant aux exigences de la croissance urbaine et de la dynamique économique durable, affirmant que la nouvelle Ligne à grande vitesse offre des gains en termes de temps de trajets et de développement industriel.

