SIAM 2025 : plus d’un million de visiteurs attendus à Meknès

Par LeSiteinfo avec MAP

La 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) ambitionne d’accueillir plus d’un million de visiteurs, a déclaré, lundi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, connaît la participation de plus de 1.500 exposants issus de 70 pays, a indiqué M. El Bouari.

Le ministre a ajouté que cette édition se tient sous le thème « Agriculture et Monde Rural: L’Eau au cœur du développement durable », soulignant qu’il s’agit d’un « sujet très important » compte tenu des défis climatiques auxquels le monde est confronté.

La République française est l’invitée d’honneur de cette édition, a-t-il enchaîné, notant que ce choix « démontre la solidité des relations entre le Maroc et la France, notamment en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire ».

Le Salon International de l’Agriculture au Maroc-2025 propose aux visiteurs une panoplie de produits et un machinisme agricole de dernière génération, avec pour but de promouvoir la production agricole et animale et de valoriser les secteurs clés de l’économie régionale, dont l’agroalimentaire et son corollaire l’industrie alimentaire.

Au fil des éditions, le SIAM a réussi le pari de se positionner comme l’un des rendez-vous incontournables du secteur agricole en Afrique, et une plate-forme privilégiée de rencontres et d’opportunités de partenariats entre les différents acteurs et opérateurs de l’écosystème.