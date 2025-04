La Société Centrale de Réassurance adopte une nouvelle identité

Acteur historique de la réassurance depuis 1960, la Société Centrale de Réassurance (SCR) franchit aujourd’hui un cap décisif en adoptant une nouvelle identité : Atlantic Re. Ce changement s’inscrit dans une dynamique de transformation stratégique portée par une ambition claire : consolider le leadership national tout en accélérant le déploiement régional.

Une nouvelle étape dans une trajectoire historique

Forte de 65 ans d’expertise, Atlantic Re incarne la continuité d’une présence nationale au service des équilibres économiques du Maroc, tout en affirmant une nouvelle posture tournée vers l’innovation, la performance durable et le rayonnement continental.

Depuis sa création, nous avons accompagné la structuration du secteur assurantiel marocain, assuré la couverture de risques majeurs et soutenu l’économie nationale dans les moments critiques.

Avec un chiffre d’affaires avoisinant 4 Mds MAD en 2024, dont près de 30 % réalisés à l’international, Atlantic Re s’appuie aujourd’hui sur une trajectoire de croissance continue, aussi bien au Maroc qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Atlantic Re accompagne les opérateurs dans plus de 70 pays, tisse des relations avec plus de 500 partenaires, et dispose de trois bureaux régionaux à Abidjan, Kigali, et au Caire.

Une ambition continentale alignée sur les priorités nationales

Cette nouvelle identité fait écho à la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour un Maroc engagé, influent, et solidaire dans le développement du continent africain.

Atlantic Re ambitionne de devenir un acteur de référence, en alignant expertise, proximité et engagement de long terme.

« Atlantic Re incarne une ambition nationale. Il exprime notre volonté de contribuer à un Maroc plus résilient, plus influent, et tourné vers l’Afrique. » précise Ouafae Mriouah, Directrice Générale d’Atlantic Re.

Une stratégie structurée, un plan d’action concret

La transformation d’Atlantic Re s’appuie sur une feuille de route claire : le plan stratégique Reach2030 vise à renforcer sa position au Maroc et à accélérer son rayonnement sur le continent africain.

Reach2030 n’est pas un simple plan : c’est une trajectoire d’engagement. Il traduit la volonté de bâtir une réassurance plus proche, plus agile, et capable d’accompagner les transitions profondes du continent.

Ce plan repose sur cinq objectifs :

Renforcer le leadership national et continental , en consolidant ses acquis au Maroc et en accompagnant l’émergence des marchés assurantiels régionaux.

, en consolidant ses acquis au Maroc et en accompagnant l’émergence des marchés assurantiels régionaux. Réinventer la relation client , en apportant plus de proximité, de réactivité et de solutions sur mesure à ses partenaires.

, en apportant plus de proximité, de réactivité et de solutions sur mesure à ses partenaires. Développer l’influence et la visibilité , en participant activement aux dynamiques sectorielles régionales, et en renforçant les partenariats stratégiques.

, en participant activement aux dynamiques sectorielles régionales, et en renforçant les partenariats stratégiques. Renforcer la solidité financière et technique, en optimisant l’utilisation des capacités, en améliorant le pilotage des risques et des performances.

en optimisant l’utilisation des capacités, en améliorant le pilotage des risques et des performances. Développer les talents et la culture d’entreprise, en misant sur le développement des compétences et sur la promotion d’une culture de Responsabilité, d’Excellence et de Citoyenneté.

Avec Atlantic Re, le Maroc est doté d’un acteur solide, agile et visionnaire, prêt à accompagner les enjeux climatiques, économiques, technologiques du Maroc et de la région en restant fidèle à ses racines et résolument tourné vers l’avenir.