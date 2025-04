Investissement : Béni Mellal-Khénifra en pleine accélération

Le Centre Régional d’Investissement de Béni Mellal – Khénifra (CRI BMK) a tenu, le mercredi 16 avril 2025, son 16ème Conseil d’Administration sous la présidence de M. Karim Zidane, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques.

Ce Conseil d’Administration s’inscrit dans le cadre de la réforme des CRI, initiée conformément aux dispositions de la loi n° 22-24 modifiant et complétant la loi n° 47-18 portant réforme des CRI et création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI), et visant à renforcer leur rôle dans l’attractivité et l’accompagnement des investissements régionaux.

Monsieur le Ministre a rappelé la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, axée sur la promotion de l’investissement et l’accélération des réformes pour dynamiser la croissance économique, mettant ainsi en exergue le rôle clé des CRIS dans la simplification des procédures et l’unification du parcours des investisseurs afin de favoriser un climat propice aux affaires et à la création d’emplois durables.

Il a ainsi salué les performances en forte croissance du CRI BMK au titre des trois dernières années, permettant la validation de plus 86 milliards d’investissement, triplant ainsi le volume des investissements par rapport à la période 2019-2021. Monsieur le Ministre a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour améliorer le climat des affaires et renforcer l’attractivité régionale, en ligne avec les objectifs de la nouvelle charte d’investissement et les ambitions de la Région Béni Mellal – Khénifra.

Lors de ce Conseil, M. Adil Azmi, Directeur du CRI BMK (PI), a présenté l’arrêté des comptes de l’exercice clos de 2024 et le rapport annuel des activités du Centre pour approbation, mettant en avant des réalisations significatives, dont principalement les chiffres de la CRUI avec 457 dossiers examinés, approuvant des projets d’investissement de plus de 20,8 milliards de dirhams et promettant la création de plus de 13 700 emplois, tout en respectant un délai moyen d’instruction inférieur à cinq jours.

Ces performances témoignent de l’efficacité des réformes engagées et de la mobilisation des acteurs régionaux. M. le Directeur a également présenté les efforts du CRI BMK pour la participation à l’ingénierie du territoire, à l’amélioration du climat des affaires et à l’animation et la promotion territoriale, avec un engagement pour l’accompagnement de plus de 1300 TPMEs et porteurs de projets.

Ainsi, les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité l’ensemble des résolutions. Dans cette dynamique, le CRI BMK affiche son engagement d’accompagner le territoire régional dans ses ambitions en tant que pôle émergent en matière d’attraction des investissements, sous la coordination de sa tutelle (Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques – MICEPP), et en étroite collaboration et synergie avec les acteurs de l’écosystème de l’investissement, aussi bien au niveau régional que national.