Météo au Maroc: il va encore pleuvoir ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 11 avril 2025 :

– Ciel souvent nuageux sur la majeure partie du pays.

– Pluies ou averses faibles probables sur les versants sud-est, les haut et moyen Atlas et sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Chasse-poussières assez fréquentes sur le sud de l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 06/10°c sur l’Atlas et le Rif et de l’ordre de 11/16°c ailleurs.

– Température du jour de l’ordre de 25/30°c sur les plaines intérieures centre et nord et sur le sud et de l’ordre de 17/22°c sur la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

