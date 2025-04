Vacances de Pâques: les Portugais sous le charme du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc continue de renforcer sa présence sur la carte du tourisme mondial, devenant l’une des destinations préférées des Portugais à l’approche des vacances de Pâques.

La demande pour le Maroc, entre autres destinations touristiques, connaît une forte augmentation auprès des touristes portugais, a indiqué le président de l’Association portugaise des agences de voyages, Pedro da Costa Ferreira, dans une déclaration à l’agence de presse portugaise (Lusa).

Cette demande est stimulée par les réservations anticipées des touristes et par leur préférence pour des destinations plus variées, même à des prix plus élevés, a-t-il détaillé, notant que « le secteur du voyage connaît une croissance sans précédent cette année, avec une augmentation significative des réservations par rapport aux années précédentes ».

Et d’ajouter que “certaines destinations ont affiché de bonnes performances après la première période de réservation. On constate ainsi une nette progression de la demande pour des destinations comme le Maroc, le Cap-Vert et les Caraïbes, tandis que l’île de Madère domine les réservations au niveau national à l’approche du Festival des fleurs”.

De son côté, le directeur des opérations de l’agence de voyages Lusanova, Tiago Encarnação, a souligné que les réservations se poursuivent à un rythme élevé à l’approche des vacances du 25 avril.

Des destinations proches comme le Maroc, l’Italie et les pays baltes gagnent en popularité, tandis que Madère et les Açores restent des choix attractifs au niveau local, a-t-il ajouté.

Concernant les prix, Encarnação a expliqué que “les légères augmentations observées pour certaines destinations sont dues à l’inflation et à la forte demande, mais il reste des options adaptées à tous les budgets”.

Il a également noté que “la demande pour les voyages est forte depuis le début de l’année et que la période de Pâques, qui offre l’opportunité de partir en vacances hors saison, connait une hausse des réservations de 10% par rapport à l’année dernière”.

S.L.