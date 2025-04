Aïd Al-Adha 2023 et 2024: le coût de la subvention à l’importation de cheptel

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coût de l’opération de subvention lancée par le gouvernement en vue d’encourager l’importation exceptionnelle d’ovins destinés à l’Aid Al Adha au titre des années 2023 et 2024 a atteint 437 millions de dirhams (MDH), a indiqué le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Dans un communiqué relatif à « l’opération de subvention à l’importation exceptionnelle d’ovins destinés à l’Aid Al Adha au titres des années 2023 et 2024 », le ministère a précisé que 193 MDH ont été consacrés à cette opération au titre de l’année 2023 et 244 MDH au titre de l’année 2024.

Ainsi, près de 875.000 têtes d’ovins ont été importés, dont la répartition se décline comme suit : 386.000 têtes en 2023 et 489.000 têtes en 2024, a ajouté la même source.

Elle a signalé également que le champ a été ouvert à tous les importateurs remplissant les conditions stipulées dans la décision conjointe du ministère de l’économie et des Finances et du ministère de l’Agriculture, sachant que 156 importateurs (61 en 2023 et 95 en 2024) ont pu participer au processus d’importation.

L’opération d’importation de bétail est toujours ouverte, avec la poursuite de la suspension des droits de douane et de la TVA, note le communiqué.

Ces mesures ont eu un impact tangible sur l’approvisionnement et le renforcement de l’offre en moutons durant l’Aïd al-Adha des années 2023 et 2024, de même qu’elles ont contribué à la préservation du cheptel national, poursuit-on, rappelant qu’elles ont permis de garantir l’approvisionnement des marchés en viandes rouges, à stabiliser les prix et à éviter toute flambée record.

De même, le ministère a relevé que dans un contexte marqué par la flambée des taux d’inflation à l’échelle mondiale et la succession des années de sécheresse, le gouvernement a adopté depuis son investiture une batterie de mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, à l’instar de l’exemption de nombre de produits de base de grande consommation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’adoption d’exonérations douanières sur plusieurs produits comme le blé tendre, le bétail, et les engins et matériaux destinés à l’usage agricole, ce qui a eu un impact bénéfique sur les prix de plusieurs produits de base.

Compte tenu de la conjoncture actuelle caractérisée essentiellement par la succession des années de sécheresse qui ont impacté négativement les réserves en fourrage et contribué à une réduction importante des effectifs du cheptel national et à une nette augmentation des prix des viandes rouges, et prenant en considération que la suspension des droits de douane et de la TVA appliquée à l’importation des ovins n’était pas à elle seule suffisante pour augmenter la cadence des importations et garantir une abondance d’ovins pour Aid Al-Adha, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles additionnelles durant les années 2023 et 2024, en mettant en place une subvention de 500 DH par tête d’ovin destiné à l’abattage à l’occasion de Aid Al Adha.

A noter que la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée n’a eu aucune incidence financière sur le budget de l’État, en ce sens que l’application de ces droits au cours des années précédentes (200%) avait pour objet de protéger le cheptel national et n’a pas généré de recettes pour la trésorerie de l’Etat, conclut le communiqué.

S.L.