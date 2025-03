Relations économiques Maroc-Espagne : une dynamique en pleine expansion

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne connaissent une croissance continue, confirmant la position stratégique du Maroc en tant que partenaire clé du commerce extérieur espagnol. Malgré un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, les exportations et importations entre les deux pays ont repris leur trajectoire ascendante.

Exportations espagnoles vers le Maroc

Les exportations espagnoles vers le Maroc ont progressé de manière constante au cours des cinq dernières années, atteignant un record de 12,859 milliards d’euros en 2024. Après une hausse de 24 % en 2022, la croissance s’est stabilisée à 4 % en 2023 et 5 % en 2024.

Les exportations espagnoles vers le Maroc sont marquées par une diversification croissante, bien que 10 principales catégories représentent 68 % du total. En 2024, les principaux produits exportés sont :

– Combustibles (18 %)

– Appareils mécaniques (12 %)

– Véhicules (11 %)

– Appareils électriques (9 %)

– Plastiques (6 %)

Importations espagnoles depuis le Maroc

De leur côté, les importations espagnoles en provenance du Maroc ont également enregistré une progression constante, atteignant 9,834 milliards d’euros en 2024. Après une hausse de 19 % en 2022, elles ont progressé de 4 % en 2023 et de 9 % en 2024.

Les importations restent cependant plus concentrées, avec 88 % du total regroupé dans 10 catégories, dont :

– Appareils électriques (30 %)

– Vêtements non tricotés (15 %)

– Véhicules (12 %)

– Poisson(9 %)

– Fruits (6 %)

Le Maroc, un partenaire commercial stratégique pour l’Espagne

Un client et fournisseur prioritaire

En 2024, le Maroc représentait 3,34 % du total des exportations espagnoles, un niveau jamais atteint auparavant. Il est désormais le 7ᵉ client mondial de l’Espagne, dépassant la Belgique et les Pays-Bas, et reste son premier client africain (61 % des exportations espagnoles vers l’Afrique).

Côté importations, le Maroc est également devenu un fournisseur clé, représentant 2,32 % des importations espagnoles en 2024. Il se classe désormais 10ᵉ fournisseur mondial de l’Espagne et premier fournisseur africain (28 % du total des importations espagnoles depuis l’Afrique).

L’Espagne, premier partenaire européen du Maroc

L’Espagne consolide sa position de premier partenaire commercial du Maroc au sein de l’Union européenne :

– Premier fournisseur européen avec 37 % des importations marocaines depuis l’UE, devant la France (20 %), l’Allemagne (10 %) et l’Italie (8 %).

– Premier client européen avec 38 % des exportations marocaines vers l’UE, suivie par la France (27 %) et l’Italie (9 %).

Au niveau mondial, l’Espagne a été en 2023 :

– Premier fournisseur du Maroc avec 15,7 % des importations marocaines, devant la Chine et la France (10,6 % chacune).

– Premier client du Maroc avec 22,5 % des exportations marocaines, devant la France (20,3 %) et l’Italie (5,2 %).

Investissements bilatéraux : un partenariat renforcé

Investissements espagnols au Maroc

Le Maroc constitue une destination privilégiée pour les investissements espagnols en Afrique. Fin 2022, le stock d’investissements espagnols s’élevait à 1,905 milliard d’euros, permettant la création de 27 655 emplois.

Le Maroc est ainsi :

– La 29ᵉ destination mondiale des investissements espagnols.

– La première destination africaine des capitaux espagnols (32 % des investissements espagnols en Afrique), devant l’Algérie (22 %).

– Un pays attirant des investissements variés dans l’assurance, la construction, la fabrication de produits non métalliques, le papier et les boissons.

Investissements marocains en Espagne

Les investissements marocains en Espagne restent plus modestes, avec un stock de 152 millions d’euros fin 2022, générant 667 emplois. Le Maroc est le 62ᵉ investisseur mondial en Espagne, mais le 5ᵉ investisseur africain, représentant 6 % des investissements africains en Espagne.

Ces investissements sont concentrés principalement dans les services financiers, le commerce et l’immobilier.

Un avenir prometteur pour la coopération économique

Les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne affichent une dynamique de croissance continue, illustrée par des échanges commerciaux records et un renforcement des investissements bilatéraux. La place prépondérante de l’Espagne en tant que premier partenaire européen et mondial du Maroc témoigne de la solidité de ce partenariat stratégique, qui devrait se renforcer davantage dans les années à venir.