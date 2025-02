Mondial 2030: le Maroc va-t-il adopter le FAN ID ?

En prévision de la Coupe du monde 2030, le Maroc s’apprête à mettre en place un cadre juridique garantissant le bon déroulement du tournoi. Abdellatif Ouahbi, le ministre de la Justice, compte en effet élaborer une loi spécifique aux infractions liées au Mondial.

Lors d’une séance au Parlement, Ouahbi a annoncé que plusieurs mesures étaient à l’étude pour être appliquées pendant la Coupe du monde. Il est ainsi prévu qu’une commission dirigée par le procureur du Roi soit dépêchée dans les stades et lors de tous les matchs du tournoi. Cette commission, composée de la police, de la gendarmerie royale et des forces de l’ordre, sera chargée d’établir des procès-verbaux et d’appliquer des mesures telles que l’expulsion et la poursuite en justice.

Le ministre a également laissé entendre que le Maroc pourrait adopter la carte de Fan ID, utilisée en Russie et au Qatar. Il a précisé que la nouvelle loi s’appliquerait aux détenteurs de cette carte, ce qui confirme que le pays envisage sérieusement cette option.

Abdellatif Ouahbi a justifié ces mesures par la nécessité de prévenir et de gérer les incidents pouvant survenir lors du Mondial, qu’il s’agisse de violences mineures, d’ivresse ou d’autres comportements nécessitant une intervention des autorités. Il a également souligné que le projet de loi sur les infractions liées à la Coupe du monde sera soumis au Parlement dès qu’il sera finalisé.

Enfin, cette loi ne concernera pas uniquement les supporters, mais aussi les joueurs des sélections participant au Mondial 2030 au Maroc.

N.M.